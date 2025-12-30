Points clés Vente des actifs russes : Citigroup se retire définitivement de Russie, avec une perte estimée à 1,1 milliard $ .

1️⃣ Une sortie progressive du marché russe 1.1. Une décision stratégique Citigroup a annoncé, dans la nuit de lundi à mardi, la vente de ses derniers actifs en Russie à Renaissance Capital, une banque d’investissement spécialisée dans les marchés émergents. Cette opération marque la fin de son implantation dans le pays, après des années de réduction progressive de ses activités en raison des sanctions internationales et des risques géopolitiques. 1.2. Un impact financier significatif La transaction entraînera une perte nette après impôts de 1,1 milliard de dollars, qui sera enregistrée dans les comptes du 4e trimestre 2025. Les activités russes seront classées comme "détenues en vue d’une vente" dès cette période, en attendant la finalisation prévue au premier semestre 2026. 2️⃣ Un trimestre contrasté 2.1. Des résultats solides malgré les dépréciations Au 3e trimestre 2025, Citigroup avait affiché un bénéfice net en hausse de 16 % (3,8 Md$), porté par la bonne santé des marchés financiers. Cependant, une dépréciation exceptionnelle de 726 millions $, liée à la cession de 25 % de Banamex (sa filiale mexicaine), avait limité cette performance. Sans cet ajustement, le bénéfice aurait atteint 4,5 milliards $. 2.2. Une stratégie de recentrage Cette sortie de Russie s’inscrit dans la stratégie de simplification du groupe, qui cherche à se concentrer sur ses marchés clés et à réduire son exposition aux zones à risque. FAQ 🔹 Pourquoi Citigroup quitte-t-il la Russie ? La banque se retire en raison des sanctions occidentales, des risques opérationnels accrus et d’un environnement économique instable depuis le conflit ukrainien. 🔹 Qui est Renaissance Capital ? Un acteur financier spécialisé dans les marchés émergents, notamment en Russie et en Eurasie, qui reprend les activités locales de Citigroup. 🔹 Quel est l’impact pour Citigroup ? La perte de 1,1 milliard $ sera absorbée par les réserves de la banque, mais elle reflète les difficultés à céder des actifs dans un contexte géopolitique tendu. 🔹 Citigroup reste-t-il présent dans d’autres marchés émergents ? Oui, la banque maintient ses positions en Amérique latine, en Asie et dans d’autres régions, tout en recentrant ses activités sur des marchés plus stables.

