PIB de la zone euro : +0.3% q/q et +1.3% y/y au T4 2025.

Points clés PIB de la zone euro : +0.3% q/q et +1.3% y/y au T4 2025.

Dollar Index en hausse pour la troisième séance consécutive (+0.15%).

Indices européens en baisse (EU50 & DE40 : -0.35%).

W20 polonais chute de -1.8% , SUI20 seul indice dans le vert (+0.1%).

Safran (+8.5%) et Capgemini (+4.4%) se distinguent malgré la faiblesse générale.

Les marchés européens prolongent leur repli, dans le sillage de la correction observée à Wall Street. Les contrats à terme sur les indices du Vieux Continent évoluent majoritairement dans le rouge, alors que le dollar américain poursuit sa progression pour la troisième séance consécutive. Entre croissance modérée en zone euro, inflation polonaise moins faible qu’attendu et anticipation du CPI américain, le climat reste marqué par la prudence. 🌍 Macroéconomie : croissance modérée et dollar ferme Zone euro : croissance conforme aux attentes Le PIB de la zone euro au T4 2025 progresse de +0.3% en rythme trimestriel et de +1.3% sur un an, conformément aux estimations préliminaires et aux attentes du marché. Par ailleurs, la balance commerciale s’améliore pour la première fois en trois mois, atteignant 11.6 milliards €, proche des 11.7 milliards anticipés (données ajustées des variations saisonnières). Cette amélioration suggère une stabilisation progressive du commerce extérieur. Inflation polonaise et dynamique du dollar En Pologne, l’inflation (CPI) ralentit de 2.4% à 2.2%, moins que les 1.9% attendus. La baisse des prix du carburant et du transport a été partiellement compensée par la hausse des produits soumis à accises, comme le tabac et l’alcool. Le niveau reste toutefois sous le point médian de la cible de la NBP (2.5% ±1 point). Aux États-Unis, le Dollar Index (USDIDX) progresse de +0.15%, soutenu par le solide rapport NFP et les anticipations autour du CPI (consensus : 2.5% contre 2.7% précédemment). Le marché redoute une inflation “collante”, alimentée par un marché du travail tendu et une activité économique robuste. 💱 Marché des changes : corrections ciblées AUD et JPY sous pression Les mouvements les plus marqués concernent le dollar australien (AUDUSD -0.5%) et le yen (USDJPY +0.5%), ce dernier reflétant un affaiblissement de la devise japonaise face au billet vert. L’EURUSD recule légèrement de -0.1% à 1.186, tandis que l’USDPLN progresse de +0.1% à 3.553, en réaction à la lecture d’inflation polonaise. Positionnement avant le CPI Les flux actuels semblent refléter un positionnement défensif avant la publication de l’inflation américaine. Une surprise haussière pourrait prolonger le rebond du dollar, accentuant la pression sur les devises européennes. 📉 Indices européens : pression sectorielle Baisse généralisée des futures Les contrats à terme sur les indices européens reculent d’environ -0.35% pour l’EU50 et le DE40, prolongeant la faiblesse observée à Wall Street. [Graphique à insérer ici : Variations des contrats futures sur indices européens – Source xStation5] Les secteurs financiers, matériaux, énergie et utilities concentrent l’essentiel des baisses. Exceptions sectorielles À l’inverse, certaines valeurs pharmaceutiques, industrielles et technologiques limitent le recul. Le W20 polonais chute de -1.8%, tandis que le SUI20 suisse fait figure d’exception avec une progression de +0.1%. Ce contraste souligne une rotation sectorielle plutôt qu’un mouvement de panique généralisée. 🏢 Valeurs individuelles : fortes divergences Corrections marquées Siemens (-3.7%) efface les gains enregistrés après la publication initialement bien accueillie de ses résultats.

L’Oréal (-3.6%) recule après avoir annoncé une croissance marginale de 0.6% en Chine au T4, bien en dessous des 5.6% attendus, malgré une croissance de 6% en Amérique du Nord et en Europe. Surprises positives À l’inverse, Safran (+8.5%) bondit après avoir publié un chiffre d’affaires de 16.6 milliards € au S2 2025 (+16%). Le free cash flow de 2.1 milliards € dépasse nettement le consensus, et les objectifs 2028 ont été relevés. Capgemini (+4.4%) dépasse son objectif annuel avec 22.47 milliards € de revenus. La croissance du T4 (+10.6%), soutenue par l’acquisition de WNS, confirme la montée en puissance des solutions liées à l’IA. Performance actuelle des actions et des secteurs de l'indice Stoxx 600. Source : Bloomberg Finance LP ❓ FAQ Pourquoi les marchés européens baissent-ils aujourd’hui ?

Principalement en raison du repli de Wall Street et du renforcement du dollar américain. Le PIB de la zone euro est-il préoccupant ?

Non, il est conforme aux attentes, mais reste modéré. Pourquoi le dollar progresse-t-il ?

Le marché anticipe un CPI potentiellement élevé et s’appuie sur un marché du travail américain solide. Quels secteurs sont les plus touchés ?

Les financières, les matériaux, l’énergie et les utilities. Quelles valeurs résistent le mieux ?

Safran et Capgemini se distinguent grâce à des résultats supérieurs aux attentes et des perspectives solides.

