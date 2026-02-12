Le titre CME Group (CME.US) atteint un sommet historique proche de 300$, progressant de plus de 10% depuis le début de l’année dans un contexte pourtant contrasté à Wall Street. L’opérateur de la Bourse de Chicago bénéficie d’un environnement marqué par une forte volatilité, des volumes records sur plusieurs classes d’actifs et un élargissement continu de son offre de produits dérivés.

L’annonce d’un projet inédit de contrats à terme sur les terres rares pourrait-elle constituer le prochain catalyseur de croissance ?

🏦 CME Group : un modèle porté par les volumes

Un acteur clé sur les marchés mondiaux

CME profite d’une position dominante sur plusieurs segments stratégiques : métaux (via COMEX), matières premières agricoles (CBOT), contrats à terme sur le S&P 500 (E-mini) et marché des bons du Trésor américain.

Le groupe est également le leader incontesté sur les dérivés liés au Bitcoin et à l’Ethereum, bénéficiant de l’essor des cryptomonnaies. Contrairement à de nombreux acteurs financiers, CME tire ses revenus principalement des volumes de transactions, et non de la direction des marchés.

Cette caractéristique confère à l’entreprise une certaine résilience, en particulier dans les périodes de volatilité élevée.

Résultats T4 2025 solides et marges élevées

Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d’affaires s’établit à 1.65 milliard $, légèrement au-dessus du consensus (1.64 milliard $), en hausse de +8.1% sur un an. Le BPA ajusté ressort à 2.77$, contre 2.74$ attendus.

L’EBITDA ajusté atteint 1.13 milliard $, avec une marge impressionnante de 68.6%, tandis que la marge opérationnelle s’élève à 61.8%, proche du niveau de l’an dernier. La capitalisation boursière avoisine 110 milliards $.

La direction a mis en avant la croissance des “event contracts” et la forte activité sur les micro-contrats, notamment auprès des investisseurs particuliers.

🧲 Futures sur terres rares : opportunité stratégique ?

Un marché dominé par la Chine

CME travaille actuellement sur le lancement potentiel du premier contrat à terme mondial sur les terres rares, selon des sources Reuters. Le projet viserait principalement le néodyme et le praséodyme (NdPr), deux éléments essentiels à la fabrication d’aimants permanents utilisés dans les véhicules électriques, les éoliennes, les drones ou encore les avions de chasse.

Le marché des terres rares est aujourd’hui largement dominé par la Chine, qui fixe les prix via différents indices spécialisés.

L’objectif serait de permettre aux gouvernements, entreprises et banques de couvrir leur exposition aux risques d’approvisionnement.

Un projet ambitieux mais complexe

Le lancement n’a pas encore été décidé. Le principal obstacle reste la faible liquidité du marché, bien plus étroit que celui d’autres métaux déjà cotés en futures.

Source: xStation5

Ce graphique illustre la dynamique haussière du titre, désormais à son plus haut historique malgré un environnement de marché hétérogène.

Le contexte géopolitique joue toutefois en faveur du projet : les États-Unis ont mis en place un bloc commercial préférentiel avec leurs alliés et créé une réserve stratégique de minerais critiques d’environ 12 milliards $.

Si CME parvient à structurer ce marché, cela pourrait représenter un avantage concurrentiel significatif face à ICE, également intéressé mais à un stade plus préliminaire.

📊 Valorisation : chère ou justifiée ?

Un PER modéré au regard des fondamentaux

Avec un PER d’environ 28 (25 en forward), la valorisation de CME ne paraît pas excessive compte tenu de ses marges élevées et de la visibilité sur ses revenus.

Sur les cinq dernières années, la croissance annuelle moyenne des bénéfices a atteint 14%. Si ce rythme se maintenait, la progression du cours resterait cohérente avec les fondamentaux.

L’écart positif entre le ROIC et le WACC suggère une création de valeur pour les actionnaires.

Diversification et données de marché

Lors de la conférence analystes, la direction a souligné la solidité de la base clients, la hausse de l’open interest et la diversification des revenus, notamment via les données de marché.

À l’ère de l’intelligence artificielle, CME estime que ses données propriétaires restent stratégiques pour les acteurs institutionnels. Le groupe poursuit également sa migration vers Google Cloud, avec une intégration progressive des coûts technologiques dans les prévisions à mesure que les dépenses “legacy” diminuent.

Enfin, le rendement du dividende avoisine 2%, complété par des rachats d’actions financés notamment par des opérations internationales récentes.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research