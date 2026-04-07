CME Group : le grand gagnant de la volatilité des marchés et des incertitudes géopolitiques ? 📈

CME Group (CME.US) est l’un des principaux bénéficiaires de la forte volatilité des marchés en 2026, qui se traduit directement par une hausse des volumes de négociation et des revenus liés aux transactions. L’opérateur boursier basé à Chicago tire parti d’un contexte d’incertitude macroéconomique et géopolitique pour générer des résultats d’exploitation supérieurs à la moyenne. Dans le même temps, des signes précurseurs indiquent que la dynamique de croissance pourrait atteindre un pic local, ce que commence à intégrer une partie du marché. CME a annoncé des volumes records : le volume quotidien moyen (ADV) a atteint 41,1 millions de contrats en mars (+33 % en glissement annuel), tandis que la moyenne pour l'ensemble du premier trimestre s'est établie à 36,2 millions (+22 % en glissement annuel), confirmant la forte demande d'instruments de couverture des risques.

L'activité s'est intensifiée dans tous les principaux segments, notamment ceux des taux d'intérêt, des matières premières et des contrats sur les bons du Trésor américain, où l'encours des positions a atteint des niveaux records.

UBS a relevé ses prévisions de BPA pour le premier trimestre 2026 à 3,38 $ (contre 3,29 $ précédemment et un consensus de 3,16 $), soulignant la hausse des revenus de transaction tirée par l'augmentation des volumes.

Dans le même temps, UBS maintient une note Neutre et un objectif de cours de 310 $ (autour des niveaux actuels), suggérant un potentiel de hausse limité aux valorisations actuelles.

La banque note que, bien que les volumes restent élevés, la pression sur les prix (notamment les structures de remise et la gamme de produits) limite en partie la croissance des revenus.

UBS estime que l'environnement actuel est favorable aux résultats, mais que le pic d'activité est peut-être déjà derrière nous, ce qui laisse présager des comparaisons plus difficiles au cours des prochains trimestres.

En conséquence, UBS privilégie les entreprises moins dépendantes d'une dynamique tirée par les volumes, ce qui sous-tend sa position prudente vis-à-vis de CME.

Malgré cela, CME reste une valeur à forte dynamique : l'action a progressé d'environ 14 % depuis le début de l'année, alors que le S&P 500 a reculé de plus de 10 % et de près de 20 % au cours des six derniers mois.

De son côté, Raymond James maintient une position plus positive (Surperformance), citant la faiblesse de la plateforme concurrente FMX comme un facteur favorable à CME.

Les incidents opérationnels restent un facteur négatif, notamment la suspension temporaire des transactions sur les marchés des métaux et du gaz, que la société est encore en train d'analyser. CME Group (CME.US, D1) CME Group reste un bénéficiaire de premier ordre de la volatilité des marchés, même si, selon UBS, le potentiel de hausse est désormais limité, les conditions opérationnelles favorables ayant déjà été largement anticipées par les cours. La société tire parti des volumes de négociation records sur les bons du Trésor américain, d’une activité de couverture dynamique sur le S&P 500 et de la diversification de ses activités, tout en conservant une position quasi monopolistique sur plusieurs grands marchés. Les investisseurs la considèrent comme une valeur défensive dotée d'une activité de grande qualité, d'une direction solide et d'une stratégie qui tire efficacement parti de l'incertitude du marché. D'un point de vue technique, la tendance haussière semble intacte, même si le titre pourrait rencontrer une résistance à court terme, notamment autour de la fourchette de 315 à 320 $. Le support clé se situe actuellement près de 280 $, là où se trouve la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge). Source: xStation5

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