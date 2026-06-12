Le cours du pétrole Brent recule de 4% sous les 88 dollars le baril en raison de avancées diplomatiques.

L' action Adobe chute de 7% en séance suite à la réduction des prévisions de croissance récurrente.

Poussée de l'indice Nasdaq et apaisement sur l'énergie

Le secteur des semi-conducteurs et SpaceX animent Wall Street

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq progressent de 0,9% ce vendredi, prolongeant la hausse de plus de 3% enregistrée lors de la séance précédente. Le mouvement a d'abord été freiné par des craintes liées à des déclarations de l'ancien président Donald Trump concernant l'Iran, avant de reprendre sa marche en avant. Les valeurs technologiques continuent de mener la tendance haussière sur la place boursière américaine.

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Les investisseurs attendent la première cotation de l'entreprise spatiale SpaceX. Les estimations actuelles pointent vers un prix d'ouverture autour de 165 dollars par action. Ce niveau de valorisation propulserait la capitalisation boursière du groupe au-delà des 2 000 milliards de dollars dès son arrivée sur le marché. Cet événement attire de nombreux flux de capitaux vers les actifs à risque américains.

La dynamique sectorielle reste favorable aux fabricants de puces, malgré la faiblesse du titre KLA Corp. Des entreprises liées à la mémoire comme SanDisk et le concepteur Arm Holdings affichent des gains prononcés. Les valeurs financières et les banques surperforment également, tandis que les sociétés de la défense enregistrent les plus fortes baisses. Les épargnants peuvent suivre ces tendances technologiques via des ETF thématiques cotés en continu.

Source: xStation 5

Source: xStation 5

Les publications trimestrielles animent les séances américaines ce vendredi 12 juin 2026, avec une attention particulière portée à l'action Adobe qui cède 7% malgré des ventes historiques. En parallèle, les opérateurs s'intéressent aux actions du secteur technologique avant l'introduction en bourse de SpaceX. Sur le marché des matières premières, le cours du pétrole recule nettement face à l'apaisement des tensions internationales.

L'action Adobe sanctionnée par des perspectives prudentes

Des facturations records masquées par le ralentissement des abonnements

L'éditeur de logiciels affiche des données financières historiques pour le compte de son deuxième trimestre fiscal 2026. Le chiffre d'affaires atteint 6,62 milliards de dollars, soit une hausse de 13% en glissement annuel. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 5,96 dollars, et le flux de trésorerie opérationnel grimpe à 2,17 milliards de dollars. Les revenus récurrents annuels totaux franchissent la barre des 27,1 milliards de dollars.

Malgré ce bilan, l'action Adobe chute d'environ 7% dans les échanges boursiers américains. Plusieurs cabinets d'analyse financière ont abaissé leur recommandation et réduit leur objectif de cours sur le titre. Les investisseurs délaissent les données globales pour se concentrer sur les éléments sous-jacents du rapport trimestriel. La dynamique commerciale du cœur de métier montre des signes d'essoufflement par rapport aux exercices précédents.

L'entreprise a en effet réduit ses prévisions de croissance interne des revenus récurrents d'environ 480 à 500 millions de dollars. Cette révision s'explique pour moitié par le report d'initiatives tarifaires, et pour l'autre moitié par l'accent mis sur une stratégie d'acquisition d'utilisateurs via des offres gratuites. Les nouveaux revenus récurrents nets, hors acquisition de Semrush, baissent de 3% sur un an pour s'établir à 560 millions de dollars.

Le défi de la rentabilité de l'intelligence artificielle

Les outils liés à l'intelligence artificielle générative connaissent une adoption rapide au sein de l'écosystème du groupe. Les revenus récurrents issus de ces nouvelles technologies ont triplé sur un an pour dépasser les 500 millions de dollars. La plateforme Firefly enregistre une progression de 50% de ses abonnements d'un trimestre à l'autre. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur Acrobat et Express bondit de 700 à 850 millions.

Les opérateurs de marché doutent de la capacité du groupe à compenser le ralentissement de son modèle d'abonnement traditionnel. Ces innovations technologiques représentent moins de 2% de la base totale des revenus récurrents de l'entreprise. La taille de ce segment reste très faible face aux activités historiques d'édition graphique. La monétisation de cette base d'utilisateurs gratuits dans un marché concurrentiel constitue un risque d'exécution majeur pour la direction.

L'incertitude est renforcée par un remaniement des cadres dirigeants. Le directeur financier Dan Durn quittera ses fonctions le 15 juin pour rejoindre le groupe Marvell Technology. L'entreprise cherche un successeur à son directeur général Shantanu Narayen, appelé à prendre la présidence du conseil d'administration. Ce calendrier de transition managériale coïncide avec un virage stratégique délicat vers le modèle gratuit.

Source: xStation 5

Le cours du pétrole chute face aux avancées diplomatiques

Le cours du pétrole Brent abandonne 4% en séance et s'oriente vers une première clôture sous la barre des 88 dollars le baril depuis le début des tensions au Moyen-Orient. Ce repli traduit une annulation rapide des primes de risque géopolitique par les intervenants de marché. Les cambistes anticipent une résolution diplomatique prochaine et la réouverture du détroit d'Hormuz.

Des informations font état d'un accord-cadre provisoire entre les États-Unis et l'Iran, dont la signature pourrait intervenir dès ce dimanche. Les responsables iraniens confirment que les négociations touchent à leur fin. Le projet comprendrait 14 dispositions spécifiques, incluant la libre circulation maritime dans le détroit et l'instauration d'une période de négociation de 60 jours concernant le dossier nucléaire.

Cette baisse du cours du pétrole diminue les inquiétudes liées à l'inflation mondiale. En réaction, les rendements des obligations souveraines européennes reculent. Le dollar américain amorce une stabilisation après quatre séances consécutives de baisse. L'or se maintient près de ses récents niveaux de valorisation, tandis que le marché des cryptomonnaies affiche de légères hausses à l'image du Bitcoin.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Adobe baisse-t-elle malgré des ventes records ? Le titre recule car la direction a abaissé ses prévisions de croissance des revenus récurrents de 480 à 500 millions de dollars. Les opérateurs s'inquiètent du ralentissement des abonnements traditionnels et des coûts liés au développement de l'intelligence artificielle pour l'action Adobe.

Quels facteurs expliquent la chute du cours du pétrole ? Le prix du baril de Brent perd 4% en raison des anticipations d'un accord diplomatique entre les États-Unis et l'Iran. Cet arrangement provisoire inclut la réouverture du détroit d'Hormuz, ce qui annule la prime de risque géopolitique intégrée par les acheteurs sur le cours du pétrole.

Qu'est-ce qui soutient la hausse de l'indice Nasdaq ? L'indice technologique est porté par les excellentes performances du secteur des semi-conducteurs et par l'engouement suscité par l'introduction en bourse de SpaceX. La baisse des prix de l'énergie favorise également l'appétit pour le risque sur l'indice Nasdaq.