Points clés

Le géant emblématique des boissons gazeuses sucrées a publié ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2025, accompagnés de ses prévisions pour 2026. Si les chiffres ne sont pas mauvais en soi, la réaction du marché traduit une déception claire, principalement liée à des perspectives jugées peu dynamiques. 📊 Résultats trimestriels : mieux sur les profits que sur les ventes Chiffres clés du T4 EPS : 0,58 $ , au-dessus du consensus (~ 0,56 $ )

Chiffre d’affaires : 11,8 Md$, en dessous des attentes (~12,0 Md$) À première vue, les résultats sont mitigés : le bénéfice surprend positivement ,

mais les revenus déçoivent légèrement, ce qui a suffi à refroidir les investisseurs. Lecture annuelle : discipline opérationnelle En glissement annuel : EPS +4% ,

Revenus +2% seulement. 👉 Le fait que l’EPS progresse plus vite que le chiffre d’affaires souligne une excellente maîtrise des coûts, dans un environnement marqué par : la hausse des coûts logistiques,

la pression sur les matières premières,

et un consommateur plus sensible aux prix. 📦 Volumes et pricing : une équation encore équilibrée Volumes +1% , portés notamment par : les États-Unis , le Japon , le Brésil .

Hausse moyenne des prix : +4%, ce qui montre que Coca-Cola conserve un pricing power significatif, malgré un contexte de consommation plus contraint. 👉 Cette combinaison volumes + prix reste un pilier du modèle, mais le levier du pricing ne peut pas être étendu indéfiniment sans risque sur la demande. 🧠 Message du management : adaptation à un consommateur plus contraint Le futur CEO et actuel COO, Henrique Braun, a reconnu des pressions côté demande.

La réponse stratégique annoncée : nouvelles tailles de conditionnement ,

adaptées à des consommateurs au pouvoir d’achat plus limité. 👉 Cela traduit un changement de ton : la priorité passe de la maximisation du prix unitaire à la préservation des volumes et de l’accessibilité. 🔮 Guidance 2026 : le vrai point de friction C’est ici que le marché a clairement tiqué : Croissance organique du chiffre d’affaires attendue : 4–5%

Croissance des profits attendue : 7–8% Ces prévisions : sont solides mais peu inspirantes ,

confirment que Coca-Cola entre dans une phase de croissance modérée ,

et laissent planer le doute sur la capacité du groupe à accélérer durablement. Inquiétude structurelle Les investisseurs restent prudents face à : l’évolution des habitudes de consommation (moins de sucre, plus de boissons fonctionnelles),

la concurrence accrue des alternatives “better-for-you”,

et la dépendance persistante au pricing pour soutenir la croissance. 📉 Analyse technique – COKE.US (D1) Sur le graphique journalier, le titre reflète cette hésitation fondamentale : la publication n’a pas déclenché de mouvement haussier convaincant,

le marché semble réévaluer la prime de croissance accordée au titre. Source: xStation5 🔍 Lecture de marché : qualité défensive, mais sans catalyseur Coca-Cola reste : une valeur défensive de grande qualité ,

dotée d’un cash-flow robuste ,

et d’une capacité éprouvée à protéger ses marges. Cependant : la croissance attendue est désormais bien intégrée dans les prix ,

et l’absence de catalyseur clair pour 2026 limite l’enthousiasme des investisseurs. ❓ FAQ Pourquoi l’action recule malgré un EPS supérieur aux attentes ?

À cause d’une guidance 2026 jugée trop prudente et d’une croissance peu dynamique. Le modèle Coca-Cola est-il remis en cause ?

Non, mais il arrive à maturité sur plusieurs marchés clés. Le pricing power reste-t-il intact ?

Oui, mais son potentiel additionnel est limité sans affecter les volumes. Les volumes repartent-ils vraiment ?

Ils progressent légèrement, mais sans accélération marquée. Coca-Cola reste-t-elle attractive pour les investisseurs ?

Surtout pour un profil défensif et rendement, moins pour une recherche de croissance.

