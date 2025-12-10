Conférence de presse de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine

Points clés Le marché du travail reste en bonne santé. Les licenciements et les embauches restent faibles.

Les taux d'intérêt se situent dans une fourchette probablement neutre.

Le programme technique d'assouplissement quantitatif est lié à la gestion des réserves.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a débuté la conférence de presse après que la Réserve fédérale a décidé de réduire les taux de 25 points de base à 3,75 %. Voici les points saillants de ses remarques. Jerome Powell, président de la Fed : Les données disponibles indiquent que les perspectives économiques générales n'ont globalement pas changé.

Les perspectives en matière d'emploi et d'inflation ont peu évolué depuis la dernière réunion.

Le marché du travail semble se refroidir progressivement.

L'achat de titres du Trésor à court terme vise à soutenir le contrôle efficace des taux directeurs.

Les dépenses de consommation sont solides et les investissements fixes des entreprises sont en hausse.

Le secteur immobilier reste faible.

Les données suggèrent que l'économie connaît une croissance modérée.

Les effets de la récente fermeture devraient être compensés par une croissance plus forte au prochain trimestre, à mesure que l'activité reprendra.

Les données disponibles suggèrent que les licenciements et les embauches restent faibles.

La demande de main-d'œuvre s'est clairement affaiblie.

Le rapport sur le marché du travail de septembre a montré que le taux de chômage a légèrement augmenté et que les créations d'emplois ont considérablement ralenti.

Le moral sur le marché du travail s'est détérioré.

L'inflation reste quelque peu élevée.

Peu de nouvelles données sur l'inflation ont été publiées depuis la dernière réunion.

Les chiffres de l'inflation sont plus élevés, car l'inflation des biens s'est accélérée.

La désinflation dans les services se poursuit.

La plupart des anticipations d'inflation à long terme restent conformes à l'objectif de 2 %.

Les risques pesant sur l'inflation sont orientés à la hausse.

Il n'existe pas de voie sans risque pour la politique monétaire.

Le marché du travail est moins dynamique et quelque peu affaibli.

La productivité est structurellement plus élevée depuis plusieurs années.

Les prévisions de la Fed impliquent une productivité plus élevée.

La poursuite de la normalisation au cours des trois dernières réunions devrait contribuer à stabiliser le marché du travail et à maintenir la pression sur l'inflation.

Les risques de baisse de l'emploi ayant augmenté, l'équilibre des risques s'est modifié au cours des derniers mois.

Tous s'accordent à dire que le marché du travail s'est affaibli et qu'il existe d'autres risques.

Tous les participants à la table ronde s'accordent à dire que l'inflation est trop élevée. Nos deux objectifs sont quelque peu en tension. Source : xStation5 La Fed a décidé d'ajuster sa politique de gestion des réserves afin d'alléger la pression sur les marchés monétaires. Les achats techniques pourraient s'intensifier au cours des prochains mois, puis diminuer. M. Powell a souligné le rôle des opérations de pension (Standing Repo Operations) en tant qu'« outil essentiel » garantissant que le taux des fonds fédéraux reste dans la fourchette cible. La Fed a supprimé le plafond sur le volume de ces opérations. Questions-réponses La Fed est actuellement bien positionnée pour prendre des mesures à l'avenir.

Elle analysera les données disponibles et prendra ses décisions en conséquence.

D'ici janvier, la Fed disposera d'une quantité importante de données, ce qui lui permettra de prendre une décision éclairée.

Le marché du travail s'est clairement affaibli. Il existe certains risques supplémentaires, mais la situation n'est pas mauvaise.

L'impact des baisses de taux ne sera visible que plus tard.

Il convient d'interpréter avec beaucoup de prudence les données sur l'emploi issues des enquêtes auprès des ménages.

Il ne fait aucun doute que la prochaine mesure devrait être une hausse des taux. Certains estiment qu'il ne faut pas réduire davantage les taux, tandis que d'autres jugent approprié de procéder à une ou plusieurs baisses supplémentaires.

Bien que M. Powell ait suggéré de marquer une pause en octobre, le marché du travail s'est considérablement refroidi depuis lors, ce qui a permis la décision prise aujourd'hui.

La Fed estime que la croissance de l'emploi a été surestimée de 60 000 emplois et, avec un gain moyen de 40 000 emplois, cela signifie que l'économie a en fait perdu en moyenne environ 20 000 emplois par mois. L'indice US100 progresse à la suite de commentaires indiquant qu'aucune hausse des taux n'est envisagée à ce stade et que les futures décisions politiques devraient plutôt concerner le maintien ou la baisse des taux. L'indice US100 s'échange à son plus haut niveau quotidien, inversant ainsi les pertes notables enregistrées précédemment.

