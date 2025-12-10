Points clés CAC 40 en baisse de 0,37% (8 022,69 pts) : Attentisme avant la décision de la Fed (19h00 GMT).

(8 022,69 pts) : avant la décision de la Fed (19h00 GMT). 3ème baisse de taux attendue (fourchette cible : 3,50%-3,75% ), mais incertitudes sur 2026 avec le départ de Jerome Powell.

(fourchette cible : ), mais avec le départ de Jerome Powell. Abivax (+9,52%) : Rumeurs de rachat après des résultats prometteurs en juillet (+1 601% depuis janvier).

Le CAC 40 a reculé de 0,37% (8 022,69 pts), dans un contexte prudent avant la décision de la Fed. "Le marché temporise en attendant le dernier gros événement macro-économique de l’année", explique Charles de Riedmatten (Myria AM). Contexte monétaire : Baisse des taux attendue (3ème consécutive), mais trajectoire future incertaine : Jerome Powell quittera la Fed le 1er février 2026 (dernière réunion du FOMC fin janvier). Successeur inconnu → comportement attentiste des investisseurs.

(3ème consécutive), mais : PLFSS 2026 adopté en France (report de la réforme des retraites à 2028) : "Un non-événement pour les marchés", déjà anticipé. Rendements obligataires OAT 10 ans : +0,02 pt à 3,57% .

: . Bund 10 ans : Stable à 2,85%. Actualité des entreprises Abivax (+9,52% à 108,40 €) : Rumeurs de rachat après des résultats positifs en phase 3 pour l’ Obefazimod (maladie inflammatoire intestinale). Performance annuelle exceptionnelle : +1 601% depuis janvier (valorisation passée de 450 M€ à 8,89 Md€ ). En juillet, l’annonce des résultats avait provoqué une hausse de 500% en une journée .

(+9,52% à 108,40 €) : À suivre Décision de la Fed (20h00, heure de Paris) et conférence de presse .

(20h00, heure de Paris) et . Premières indications du successeur de Powell (mars 2026).

(mars 2026). Évolution des rumeurs autour d’Abivax.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."