Résumé quotidien : les signaux accommodants de la Fed suscitent l'optimisme à Wall Street. L'indice US2000 atteint un niveau record.

L'indice US2000 affiche aujourd'hui une hausse de plus de 1,6 %, atteignant ainsi de nouveaux sommets historiques. L'indice US100 progresse d'environ 0,7 %, tandis que l'indice US500 affiche une hausse de 0,8 %. Comme prévu, la Fed a réduit ses taux d'intérêt et annoncé un programme technique d'assouplissement quantitatif visant à gérer les réserves. Elle a également légèrement revu à la baisse ses prévisions d'inflation PCE, ce qui a été bien accueilli par le marché.

La Fed a laissé ses prévisions de taux inchangées, mais les remarques claires de Powell sur la détérioration des conditions du marché du travail ont ouvert la voie à de nouvelles baisses. Dans le même temps, la Fed n'a pas relevé ses prévisions de chômage, n'a apporté que des ajustements mineurs à la baisse à ses projections d'inflation et a considérablement relevé ses perspectives de croissance du PIB pour l'année prochaine.

L'EURUSD réagit au ton conciliant de M. Powell, la paire s'approchant du niveau de 1,1700. L'or semble sortir de sa consolidation à la baisse, testant aujourd'hui la zone des 4 238 dollars l'once.

Sur le plan macroéconomique, les coûts de main-d'œuvre aux États-Unis (octobre) se sont établis à 2,8 % contre 2,9 % prévu et 2,9 % précédemment. Les contrats à terme se sont nettement raffermis lors de la conférence de presse de Jerome Powell qui a suivi la décision de la Fed.

Kevin Hassett a indiqué que le président Trump devrait désigner le prochain président de la Fed dans les deux prochaines semaines. M. Hassett ferait partie des principaux candidats et estime que l'économie a besoin de baisses de taux encore plus importantes.

Les prix du cacao ont rebondi de 6 % aujourd'hui et ont désormais récupéré plus de 25 % par rapport à leur récent creux, dans un contexte de réduction des prévisions de surproduction.

La Banque du Canada a maintenu ses taux d'intérêt inchangés et n'a signalé aucune intention d'ajuster sa politique à court terme, invoquant une position solide face à l'inflation et aux risques liés aux droits de douane.

Les actions de Nvidia ont progressé aujourd'hui grâce à des informations faisant état de commandes potentielles importantes de la part de ByteDance et d'Alibaba. Dans le même temps, JPMorgan a suggéré que les entreprises chinoises pourraient ne pas générer une forte demande pour les puces H200, même si Trump autorisait ces exportations.

Photronics s'est également distingué sur le marché boursier ; le fabricant de photomasques pour semi-conducteurs a bondi de plus de 40 % après avoir publié des prévisions optimistes et de solides résultats financiers pour le troisième trimestre, avec un bénéfice par action dépassant les attentes de plus de 30 %.

Le pétrole brut a poursuivi sa baisse malgré une diminution des stocks signalée par le DOE, le marché étant de plus en plus confiant quant à l'offre. Les stocks de pétrole brut américains ont diminué de 1,8 million de barils, mais les stocks de produits raffinés ont fortement augmenté.

Les prix du blé et du maïs ont baissé après la publication hier du rapport WASDE de l'USDA. Dans le cas du maïs, la baisse des stocks n'a entraîné qu'une hausse de courte durée.

Le bitcoin a gagné près de 0,5 % aujourd'hui, repassant au-dessus des 93 000 dollars, soutenu par un dollar plus faible et un sentiment positif à Wall Street, qui s'est redressé presque immédiatement après l'annonce des taux de la Fed.

L'inflation en Chine a été inférieure aux attentes. L'IPC de novembre s'est établi à -2,2 % en glissement annuel, contre -2,0 % prévu.

