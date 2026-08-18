L'once d'or subit la pression des marchés de taux ce mardi. Le cours de l'or au comptant abandonne 0,5% à 4 393,11 dollars en séance, à 13h51 GMT. Cette baisse s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu, où le renchérissement du brut modifie les anticipations d'inflation et pèse sur les matières premières non productives de rendement. Les cambistes observent également une poussée du dollar américain qui pénalise mécaniquement le prix du métal précieux.

Impact des marchés de taux et de l'énergie sur le métal jaune

La pression de la courbe des taux

L'envolée des coûts d'emprunt à long terme pèse directement sur le cours de l'or. Les rendements obligataires, des États-Unis à l'Allemagne en passant par le Japon, atteignent des niveaux records depuis plusieurs décennies. Sur le marché de la dette américaine, les bons du Trésor à 30 ans ont notamment franchi la barre des 5,3% ce mardi, un niveau inédit depuis plus de vingt ans. Les opérateurs de marché révisent leurs anticipations de baisse des taux et repoussent l'échéance d'un assouplissement monétaire.

Cette dynamique défavorise structurellement l'or au comptant, un actif qui ne verse ni dividende ni coupon. Peter Grant, stratège senior métaux chez Zaner Metals, confirme que la repentification de la courbe des taux agit comme un frein puissant pour le métal jaune. Les flux de capitaux se redirigent logiquement vers le marché obligataire qui offre des rendements garantis attractifs face au risque géopolitique.

Tensions géopolitiques et inflation importée

Le blocage des négociations de paix entre Washington et Téhéran alimente la hausse des prix de l'énergie. Le président Donald Trump a d'ailleurs jugé peu probable que l'Iran accepte les conditions requises pour mettre fin au conflit. De son côté, l'Iran maintient une posture militaire offensive et menace de fermer le détroit d'Ormuz tant que les conditions d'un accord ne sont pas respectées. Le renchérissement du baril ravive les craintes d'une inflation persistante.

Le pétrole brut reste ainsi en territoire positif pour la troisième séance consécutive. Ce choc énergétique potentiel renforce l'argumentaire pour le maintien de taux élevés par la Réserve fédérale afin de juguler l'inflation. Cette fermeté monétaire se justifie malgré des pertes d'emplois inattendues et des ventes au détail atones en juillet aux États-Unis. Les investisseurs attendent les minutes de la banque centrale américaine prévues ce mercredi pour affiner leurs prévisions sur la trajectoire monétaire.

Perspectives techniques et autres métaux précieux

Consolidation avant une nouvelle impulsion

Malgré la correction du jour, certains analystes maintiennent une approche haussière et anticipent un potentiel de progression. Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en décembre cèdent 0,6% pour s'établir à 4 448 dollars. Le marché devrait toutefois traverser une phase de consolidation technique avant de voir revenir des acheteurs. Les achats réguliers des banques centrales constituent par ailleurs un filet de sécurité pour le marché aurifère.

La demande actuelle correspond à une valorisation proche de 4 000 dollars l'once selon une note de Bank of America. Pour atteindre le seuil technique des 5 000 dollars, il faudrait une accélération de la demande d'investissement de 21% en glissement annuel. L'exposition à ce secteur peut aussi s'opérer au travers d'actions de sociétés minières ou aurifères cotées à Wall Street, qui offrent un levier sur l'appréciation du sous-jacent.

Repli généralisé sur les métaux

La tendance baissière du cours de l'or se répercute sur l'ensemble du complexe des métaux précieux. L'argent au comptant recule de 1,5% pour tomber à 64,82 dollars l'once. Le platine abandonne 1,7% à 1 740,90 dollars, tandis que le palladium chute lourdement de 2,4% pour s'échanger à 1 301,50 dollars. Les volumes d'échanges sur ces métaux secondaires restent volatils en raison des incertitudes géopolitiques globales.

Ces variations illustrent un mouvement d'aversion général face au resserrement monétaire implicite dicté par les obligations souveraines. Le palladium, particulièrement exposé à l'industrie automobile, souffre davantage des craintes pesant sur le cycle économique mondial. Les investisseurs liquident une partie de leurs positions sur les ETF répliquant les matières premières pour se couvrir contre un ralentissement de la demande manufacturière.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent le cours de l'or actuellement ? Le cours de l'or subit la pression directe de la hausse des rendements obligataires, qui rendent cet actif non productif de rendement moins attractif pour les investisseurs institutionnels. Les prix de l'énergie, soutenus par les tensions entre les États-Unis et l'Iran, alimentent également les craintes inflationnistes et pèsent sur l'once.

Quelles sont les prévisions pour le cours de l'or ? Les équipes de Bank of America estiment que le rythme d'achat actuel justifie un prix autour de 4 000 dollars l'once. Pour atteindre l'objectif des 5 000 dollars, la demande d'investissement devra croître de 21% sur un an. Les analystes anticipent une phase de consolidation à court terme avant un potentiel rebond technique.

Comment s'exposer au cours de l'or en bourse ?

L'investissement sur ce marché peut s'effectuer par l'achat d'actions de sociétés minières cotées ou via des ETF thématiques répliquant les performances du métal jaune. Ces véhicules d'investissement offrent une liquidité accrue et une diversification par rapport à la détention physique de lingots ou de pièces.