Les Bourses européennes terminent en baisse, affectées par les résultats d'entreprises et l'accélération de l'inflation.

Le cours du pétrole Brent franchit la barre des 92 dollars face aux tensions maritimes dans le détroit d'Ormuz.

Le Trésor américain annonce un programme de rachat de 2 à 4 milliards de dollars sur les obligations à long terme.

92,29 dollars. C'est le niveau atteint par le baril de Brent ce mercredi, le cours du pétrole intégrant une forte prime de risque face aux tensions géopolitiques. Les investisseurs délaissent en partie les actions européennes pour évaluer les résultats trimestriels des entreprises cotées. En parallèle, une intervention directe du Trésor américain sur le marché de la dette apaise les taux d'emprunt à long terme.

Impact géopolitique sur le cours du pétrole et les métaux

Tensions maritimes dans le détroit d'Ormuz

Les perturbations du trafic maritime au Moyen-Orient poussent le cours du pétrole vers un plus haut de trois semaines. Le nombre de navires traversant le détroit d'Ormuz chute à six mardi contre neuf lundi, pour une moyenne de onze sur les dix derniers jours. L'absence de négociations entre les États-Unis et l'Iran maintient la pression acheteuse sur les prix énergétiques.

Le Brent progresse de 1,4% pour s'établir à 92,29 dollars le baril. Le brut léger américain, le WTI, gagne 1,75% à 86,43 dollars. Les Emirats Arabes Unis déclarent la rupture de leurs liens financiers avec l'Iran après des attaques de missiles, confirmant la dégradation régionale.

La confiance des affréteurs dans la sécurité des transits reste faible. Les volumes de transport se situent sous leurs niveaux habituels. Cette incertitude nourrit une prime de risque géopolitique directement intégrée au cours du pétrole, les approvisionnements globaux en matières premières demeurant exposés aux annonces diplomatiques.

L'or atteint de nouveaux sommets

Le métal jaune enregistre une hausse de 3,64% à 17h45. L'or s'échange à 4 180,19 dollars l'once, soit son plus haut niveau depuis plus de deux mois et demi. Les mesures de liquidité annoncées par le Trésor américain alimentent ce mouvement acheteur.

L'argent métal suit la même trajectoire avec un gain de 3,98% à 65,81 euros l'once. Les opérateurs se reportent sur ces actifs face aux interrogations entourant la viabilité de la dette publique des États, notamment sur les marchés développés.

La faible liquidité estivale risque d'amplifier les fluctuations des prix de l'or et de l'argent. La banque centrale américaine doit publier le compte-rendu de sa réunion de juillet, un document attendu pour préciser la politique monétaire. Le nouveau président de l'institution, Kevin Warsh, donne pour l'instant peu d'indices sur la direction des taux.

Réactions des marchés obligataires et boursiers

Intervention ciblée du Trésor américain

Le département américain du Trésor annonce des rachats d'obligations à long terme de 2 à 4 milliards de dollars par opération. Cette mesure s'applique aux maturités allant de 10 à 30 ans. Le programme prendra effet du 9 septembre au 4 novembre, avec pour objectif de stabiliser la courbe des taux.

L'annonce intervient après une séance de fortes tensions liées à la détérioration de la situation budgétaire américaine. Les rendements des bons du Trésor à 30 ans chutent fortement en réaction. Le taux américain à dix ans recule de 4,2 points de base à 4,6644% à la clôture européenne, tandis que le deux ans prend 1,7 point de base à 4,1918%.

Le dollar perd 0,76% face à un panier de devises, tandis que l'euro progresse de 0,79% à 1,1665 dollar. En Europe, les rendements des obligations souveraines atteignent des records pluriannuels. Le Bund allemand à dix ans gagne 0,5 point de base à 3,2651%, après avoir touché 3,275%. L'OAT française à dix ans s'établit à 4,1136%, son sommet depuis 2008. Le segment des ETFs obligataires intègre directement ces fortes variations.

Les Bourses européennes clôturent en baisse

Les marchés actions européens terminent la séance en territoire négatif. À Paris, le CAC 40 clôture sur une baisse de 0,09% à 7,45 points [Écart source/web à vérifier : source dit 7,45 points, web dit environ 8 536 points]. Le Footsie britannique perd 0,14%, tandis que le Dax allemand affiche une quasi-stabilité à +0,01%.

Les données sur l'inflation pèsent sur la tendance. Les prix à la consommation accélèrent en Grande-Bretagne avec une hausse de 2,9% sur un an en juillet, portés par la flambée des factures d'énergie. En zone euro, l'inflation progresse également, validant les premières estimations d'Eurostat.

Le secteur bancaire européen s'inscrit en net recul. Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas perdent entre 2,3% et 3,7%. À Stockholm, le brasseur Carlsberg cède 2,1% suite à un résultat d'exploitation sous les prévisions. Pendant ce temps, Wall Street évolue dans le vert : le Dow Jones progresse de 0,30%, le S&P 500 de 0,43% et le Nasdaq de 0,38% à la mi-séance.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole augmente-t-il aujourd'hui ? Le cours du pétrole gagne 1,4% suite aux craintes pesant sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. La chute du nombre de navires en transit impose une prime de risque géopolitique sur le baril de Brent.

Qu'est-ce qui influence le prix de l'or actuellement ? Le cours de l'or réagit aux mesures de rachat de dette du Trésor américain et aux interrogations sur la viabilité budgétaire des États. Le métal précieux bondit de 3,64% pour toucher son plus haut niveau depuis deux mois et demi.

Comment les actions européennes réagissent-elles à l'inflation ? La hausse de l'inflation au Royaume-Uni, mesurée à 2,9% sur un an en juillet, pénalise directement les actions européennes. Les opérateurs de marché intègrent la persistance des pressions sur les prix à la consommation.