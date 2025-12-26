Points clés Hausse record : CPNG gagne 11 % à 25,25 $ , sa plus forte progression depuis plus de sept mois.

1️⃣ Une faille de sécurité aux conséquences limitées 1.1. Un incident sous contrôle ? CPNG a annoncé jeudi qu’un ancien employé, responsable du vol de données personnelles de 3 000 clients, avait supprimé toutes les informations sans les partager avec des tiers. Cette déclaration a rassuré les investisseurs, provoquant une hausse de 11 % de l’action. 1.2. Une faille historique Qualifiée de pire fuite de données en Corée du Sud depuis plus de dix ans, l’affaire concerne 33 millions de clients. Cependant, seule une infime partie des données aurait été compromise. 2️⃣ Réactions et enquêtes 2.1. Une enquête toujours en cours Le ministère sud-coréen de la Science a indiqué que les affirmations de CPNG n’avaient pas encore été vérifiées. Les autorités continuent d’enquêter pour déterminer l’ampleur réelle de la faille. 2.2. Une action collective aux États-Unis CPNG fait face à une action collective d’investisseurs américains, l’accusant de violations des lois sur les valeurs mobilières, liées à la gestion de cette crise. FAQ 🔹 Pourquoi l’action CPNG a-t-elle bondi malgré la faille ? Les investisseurs ont réagi positivement à l’annonce que les données volées avaient été supprimées, limitant les risques de fuites supplémentaires. 🔹 Quelles sont les conséquences de cette faille ? Bien que 33 millions de clients aient été potentiellement exposés, seuls 3 000 ont vu leurs données téléchargées, ce qui réduit l’impact opérationnel et financier. 🔹 Pourquoi les autorités sud-coréennes restent-elles prudentes ? Elles attendent des preuves concrètes avant de confirmer que les données ont bien été effacées et non exploitées. 🔹 Quel est l’impact sur la performance boursière de CPNG ? L’action a perdu 5,6 % depuis le 1er décembre, mais reste en hausse de 15 % depuis le début de l’année, reflétant une confiance relative des marchés.

