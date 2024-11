Le Conseil de stabilité financière (FSB) a publié mardi sa mise à jour annuelle concernant les banques d'importance systémique mondiale. Cette année, la banque française Crédit Agricole a été promue de la catégorie 1 à la catégorie 2, signifiant que la banque devra désormais répondre à des exigences plus strictes en matière de capitaux. Cette mesure vise à garantir que les banques puissent résister à des chocs financiers majeurs sans mettre en péril le système bancaire global. Des exigences accrues pour le Crédit Agricole En étant classé en catégorie 2, Crédit Agricole devra désormais renforcer ses réserves en fonds propres afin de pouvoir absorber les pertes en cas de crise. Cette classification impose des conditions plus rigoureuses sur le niveau de capital que la banque doit maintenir pour faire face à d’éventuels chocs sur le marché, assurant ainsi une plus grande stabilité financière. Le Conseil de stabilité financière, mandaté par le G20 après la crise de 2008, met à jour cette liste chaque année, définissant les banques systémiques selon leur importance pour le système financier mondial. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La liste 2024 des banques trop grandes pour faire faillite reste stable avec 29 institutions financières. Ces banques sont classées en cinq catégories selon le niveau d'exigences qu’elles doivent respecter en matière de fonds propres. Crédit Agricole fait partie des banques de catégorie 2, aux côtés d’autres institutions comme Barclays, BNP Paribas, et Goldman Sachs. Bank of America, en revanche, a été rétrogradée d'un cran, passant de la catégorie 3 à la catégorie 2. Les autres banques d’importance systémique La catégorie 5, la plus exigeante, ne contient aucune banque cette année. JP Morgan Chase reste en catégorie 4, devant constituer un coussin de fonds propres plus élevé que les autres banques. En catégorie 3, on retrouve des poids lourds comme Citigroup et HSBC, qui doivent également répondre à des exigences de capital renforcées pour garantir leur résilience face aux crises économiques. En 2023, le groupe Credit Suisse a été retiré de cette liste après sa fusion d’urgence avec UBS suite à une intervention des autorités suisses pour éviter sa faillite. Cette année-là, UBS a vu ses exigences de fonds propres augmenter, la propulsant en catégorie 2, aux côtés de plusieurs autres grandes banques, notamment Barclays et BNP Paribas. Source : AFP

