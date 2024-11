DAX : les indices européens peinent à trouver une direction ; Siemens Energy progresse de 15 % 🔔

Les indices européens connaissent une séance contrastée

Le DAX gagne 0,15 % à 19 100 points

Siemens Energy progresse de 15 % après avoir relevé ses prévisions Les marchés européens enregistrent une séance calme, sans mouvements significatifs dans un sens ou dans l'autre. À la mi-séance mercredi, l'indice espagnol SPA35 mène les gains (+0,60 %), suivi de l'indice italien ITA40 (+0,40 %). Le DAX allemand progresse de 0,15 %, atteignant 19 100 points. À l’autre extrémité du spectre, l’indice polonais W20 est en baisse (-0,95 %) et le NED25 néerlandais perd -0,45 %. L'attention du marché, y compris en Europe, se concentrera aujourd’hui sur la publication des données sur l’inflation CPI aux États-Unis, prévue à 14 h 30. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile DAX (intervalle D1) L'indice allemand enregistre un rebond modéré de 0,15 % aujourd'hui et reste dans une zone de support autour de 19 100 points. Si les acheteurs échouent à maintenir ce niveau, la prochaine zone de support se situera autour de 18 400 points. À la hausse, le premier objectif en cas de rebond sera autour de 19 600 points. Source: xStation 5 Actualités des entreprises Siemens Energy (ENR.DE) progresse de 15 % après que l'entreprise ait relevé ses prévisions à moyen terme, suite à des commandes record et à une perte au quatrième trimestre moins importante, alimentée par la demande croissante pour les équipements électriques et un redressement de sa division d'éoliennes. Profitant de l'expansion de l'énergie éolienne, des mises à niveau des réseaux et des opérations des centrales à gaz aux côtés de son principal concurrent GE Vernova, Siemens Energy s'est remis d'une crise majeure liée à des problèmes de qualité chez Siemens Gamesa. En vendant des actifs, en réduisant ses pertes et en augmentant son carnet de commandes, les actions de l'entreprise ont plus que triplé cette année, en faisant la valeur phare de l’indice DAX en 2024. RWE (RWE.DE) enregistre un gain de 7,70 % après l’annonce par l’entreprise d’un programme de rachat d’actions d’un montant de 1,5 milliard d’euros, citant des perspectives affaiblies pour l'hydrogène et l'éolien offshore aux États-Unis après la réélection de Donald Trump. Le rachat, qui débutera au quatrième trimestre et se poursuivra pendant 18 mois, répond à la pression des investisseurs pour une réévaluation de l’allocation du capital face aux rendements difficiles des projets d’énergie propre. Le PDG Markus Krebber a souligné l'importance de réallouer les fonds lorsque les profils risque-rendement évoluent.

