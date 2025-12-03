DE40 : L'Europe maintient un modéré consolider

Points clés Le marché européen connaît une légère croissance dans un contexte de consolidation modérée

L'indice PMI des services de la zone euro dépasse les attentes

Léger soulagement pour l'industrie de l'armement

La « réinitialisation » d'Hugo Boss entraîne le cours de l'action vers de nouveaux plus bas

Les marchés européens poursuivent leur correction modérée à la hausse lors de la séance de mercredi. Des données macroéconomiques modérément bonnes permettent aux graphiques de maintenir leurs valorisations actuelles, dans l'attente d'une impulsion de croissance plus significative. Le marché européen reste influencé par les négociations de paix et la concurrence économique avec les États-Unis et la Chine. Le contrat sur l'indice espagnol est à nouveau en tête de la croissance, dominant les hausses avec un gain de plus de 1,6 %. Les contrats ITA40 et W20 affichent également des performances modérées, avec des hausses respectives d'environ 0,5 % et 0,2 %. Les autres indices affichent des mouvements ne dépassant pas 0,1 %. Les investisseurs européens observent les négociations de paix concernant l'Ukraine avec un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Un nouveau cycle de négociations s'est avéré infructueux, ce qui soutient la valorisation des entreprises du secteur de la défense. Données macroéconomiques : Les données PMI des services de la zone euro et du Royaume-Uni ont été publiées, dépassant pour la plupart les attentes. Espagne : 55,6 (prévision : 56,1)

Italie : 55 (prévision : 54)

Allemagne : 53,1 (prévisions : 52,7)

Royaume-Uni : 51,3 (prévisions : 50,5) Les principales économies européennes continuent d'afficher de bons résultats dans le secteur des services, avec une tendance à la hausse qui se maintient. Cependant, des inquiétudes apparaissent quant à la durabilité de cette dynamique dans un contexte de hausse des coûts et de ralentissement dans d'autres secteurs de l'économie. DE40 (D1) Source: xStation5 Le cours affiché sur le graphique a récupéré une partie des pertes enregistrées depuis les plus bas locaux, consolidant dans une fourchette étroite comprise entre environ 23 900 et 23 450 au cours des dernières séances. Les moyennes EMA50, EMA100 et FIBO50 se sont révélées être une très forte résistance pour les acheteurs, tandis que le niveau FIBO 78,6 a efficacement servi de support. L'aplatissement du MACD, le RSI modéré et la dynamique des moyennes favorisent légèrement les acheteurs, ce qui pourrait justifier le dépassement du niveau FIBO50 pour tester la dernière ligne de tendance (rouge). Actualités de l'entreprise : Négociations infructueuses : l'absence d'accord malgré plusieurs cycles de négociations successifs soutient les valorisations des entreprises européennes du secteur de la défense. Rheinmetall (RHM.DE) +1,5 % ; Hensoldt (HEN.DE) +1 % ; Leonardo (LDO.IT) +1 %.

: l'absence d'accord malgré plusieurs cycles de négociations successifs soutient les valorisations des entreprises européennes du secteur de la défense. +1,5 % ; +1 % ; Leonardo (LDO.IT) +1 %. Airbus (AIR.DE) - Le constructeur aéronautique a maintenu ses prévisions de performance malgré les récents problèmes techniques rencontrés par ses appareils. Cela a rassuré les investisseurs, ce qui s'est traduit par une hausse de 3 % du cours de l'action.

- Le constructeur aéronautique a maintenu ses prévisions de performance malgré les récents problèmes techniques rencontrés par ses appareils. Cela a rassuré les investisseurs, ce qui s'est traduit par une hausse de 3 % du cours de l'action. Hugo Boss (BOSS.DE) - Le géant allemand de la mode a annoncé une « réinitialisation » de sa marque, qui inclurait une plus grande concentration sur les produits pour femmes. La direction a également prévenu que les résultats de l'année prochaine seraient très moins bons, ce qui serait une conséquence de la nouvelle stratégie. Le cours de l'action a chuté de plus de 10 %.

Infineon (IFX.DE) - L'entreprise technologique allemande a mis fin à un litige judiciaire concernant des droits de brevet. Bien que le procès se soit soldé par une défaite, une série de risques pour l'entreprise ont été éliminés. Le cours de l'action a augmenté de plus de 2,5 %.

- L'entreprise technologique allemande a mis fin à un litige judiciaire concernant des droits de brevet. Bien que le procès se soit soldé par une défaite, une série de risques pour l'entreprise ont été éliminés. Le cours de l'action a augmenté de plus de 2,5 %. Fraport (FRA.DE) - L'opérateur aéroportuaire a reçu une série de recommandations d'investissement positives, et le cours de l'action a augmenté de 1,5 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."