Marvell Technology a surpris le marché avec un mouvement stratégique en rachetant la startup Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars. À la suite de cette annonce, l’action de l’entreprise a progressé d’environ 9 % avant l’ouverture des marchés. Cette acquisition renforce la position de Marvell dans l’infrastructure IA pour les centres de données grâce à l’intégration de la technologie Photonics Fabric, qui permet de transmettre des données à l’aide de la lumière entre les puces et la mémoire, augmentant ainsi la bande passante, réduisant la consommation d’énergie et diminuant la latence. Cela place Marvell en concurrence directe avec des entreprises comme Nvidia et Broadcom. Les prévisions financières indiquent que les technologies de Celestial pourraient générer 500 millions de dollars de revenus annuels d’ici fin 2028, atteignant 1 milliard l’année suivante. Avec le déploiement complet des nouveaux produits, Marvell anticipe 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour le prochain exercice fiscal, avec une croissance prévue de 20 à 25 % des ventes liées aux centres de données, et d’environ 20 % des revenus issus des puces. Photonics Fabric révolutionne les centres de données de nouvelle génération en permettant aux grands acteurs, comme les hyperscalers, d’étendre leurs systèmes d’IA à des capacités très importantes sans explosion de la consommation énergétique. Elle permet aux données de circuler à des vitesses dépassant 100 téraoctets par seconde au sein d’un seul module CPO, éliminant les goulets d’étranglement lors de l’entraînement des modèles d’IA. Cela fait de Marvell un acteur majeur de l’infrastructure IA, capable de rivaliser avec les plus grandes entreprises du marché. Deux scénarios potentiels se dessinent sur le marché. Dans le scénario optimiste, un déploiement rapide de la technologie et une forte demande des hyperscalers pourraient propulser l’action MRVL au-dessus de 100 $, surtout avec des ventes du quatrième trimestre attendues à 2,2 milliards de dollars. Dans le scénario pessimiste, des retards réglementaires ou une forte concurrence de Nvidia et Broadcom pourraient freiner la croissance. Néanmoins, l’acquisition de Celestial AI s’inscrit dans la tendance de consolidation du marché des puces IA et donne à Marvell une chance de retrouver son élan après une période difficile. Source: xStation5



