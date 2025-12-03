Graphique du jour : AUDUSD (03.12.2025)

L'AUD/USD poursuit son rallye, gagnant 0,3% supplémentaire dans un contexte de faiblesse générale du dollar et de la publication du dernier PIB pour l'Australie. Les données ont été inférieures aux attentes, mais elles ont souligné des pressions inflationnistes en constante augmentation, ce qui a renforcé les paris du marché sur une RBA (Reserve Bank of Australia) "faucon" (plus stricte en matière de politique monétaire). L'AUD/USD a défendu aujourd'hui le niveau de Fibonacci 50,0 (autour de 0,656), s'approchant actuellement du test de la prochaine résistance autour de 0,658-0,659, qui coïncide avec le niveau de Fibonacci 61,8. Si les inquiétudes concernant un ralentissement économique supplémentaire en Chine ne l'emportent pas sur les différentiels de taux d'intérêt, la paire devrait rester nettement au-dessus de l'EMA100 (violet foncé). Source : xStation5 Qu'est-ce qui façonne l'AUD/USD aujourd'hui ? Le PIB de l'Australie a augmenté de 0,4 % en rythme trimestriel (2,1 % en glissement annuel), tiré par un solide investissement privé et la consommation des ménages. L'investissement public et les dépenses gouvernementales ont également soutenu la croissance. Les facteurs compensatoires incluent les prélèvements sur les stocks et le commerce net, les importations ayant augmenté plus rapidement que les exportations. Les pressions sur les prix se sont intensifiées, sous l'effet de l'énergie, des loyers, de l'alimentation et des coûts de la main-d'œuvre. Le chiffre a été inférieur aux attentes (consensus Bloomberg : 0,7 % t/t), mais l'évolution inflationniste bien marquée réaffirme les attentes d'une RBA (Reserve Bank of Australia) plus stricte ("faucon") sur le marché, la faiblesse générale du dollar contribuant en outre aux gains de la paire.

Le différentiel entre les obligations d'État australiennes et américaines à 2 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis la fin de 2017. La politique monétaire américaine reflète à la fois un assouplissement des attentes à court terme et des perspectives à plus long terme plus accommodantes ("dovish"), motivées par la succession anticipée de Jerome Powell par un candidat nommé par Trump, qui devrait être annoncée début 2026. Durant la nuit, le président Trump a désigné son conseiller économique en chef, Kevin Hassett, comme un « président potentiel de la Fed ». Les marchés considèrent Hassett comme l'un des candidats les plus favorables aux taux bas sur la liste officieuse, qui est par ailleurs dominée par des responsables actuels ou anciens de la Fed.

L'AUD a également bénéficié d'un soutien supplémentaire grâce à un PMI des services en Chine supérieur aux attentes (52,1 contre 52 anticipé). Le secteur des services du pays a progressé en novembre, mais la croissance a légèrement ralenti (précédemment : 52,6). Les nouvelles commandes et la demande à l'exportation se sont améliorées, soutenues par l'apaisement de l'incertitude commerciale sino-américaine, mais l'emploi a continué de se contracter et les marges bénéficiaires sont restées sous pression. Les coûts des intrants ont augmenté pour le neuvième mois, tandis que les anticipations d'activité future des entreprises se sont affaiblies, soulignant les défis persistants. L'écart (le "spread") entre les obligations d'État australiennes et américaines à 2 ans a grimpé à son niveau le plus haut depuis la fin de 2017 au cours du dernier mois. Source : XTB Research, Bloomberg Finance LP

