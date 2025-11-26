DE40 : Le DAX atteint une zone de soutien significative. Les actions du secteur de la défense se stabilisent après leur baisse.

Le sentiment sur le marché boursier allemand est faible aujourd'hui, le contrat DE40 reculant de près de 0,3 %, sous la pression de la baisse des valeurs automobiles et du recul des actions BASF. Après une série de baisses, Rheinmetall (RHM.DE) tente de se stabiliser, même si l'action a perdu près de 25 % par rapport à son plus haut historique proche de 2 000 euros par action.

La perspective d'une paix en Ukraine continue de freiner la dynamique haussière du secteur européen de la défense. Les actions de Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri et BAE Systems ont toutes enregistré des baisses notables, même si elles tentent de se stabiliser aujourd'hui.

Bank of America a relevé la note de flatexDEGIRO avec un objectif de cours de 37,4 euros par action, soutenant ainsi une légère hausse du titre. JP Morgan a noté que les secteurs du tabac, de la brasserie et de la beauté affichent des perspectives de croissance favorables.

Parmi les valeurs en hausse aujourd'hui, on trouve Zalando, Commerzbank, Siemens Energy et Deutsche Bank. Parmi les valeurs en baisse, on trouve Brenntag, Fresenius, Porsche, BASF et Volkswagen.

Graphique DE40 (D1)

En ce qui concerne les contrats à terme DAX, l'indice a récemment rebondi sur la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge), qu'il a testée pour la troisième fois depuis l'été 2024. Cependant, le sentiment s'est à nouveau affaibli aujourd'hui, et l'indice de référence se dirige vers un test du niveau de 23 400. Dans le même temps, le volume des ventes n'est pas très élevé, et le MACD suggère une défense potentielle du support (croisement doré).

Source: xStation5

Rheinmetall renforce ses capacités de formation militaire avec Varjo

Rheinmetall poursuit son expansion au-delà de la fabrication traditionnelle de matériel en s'associant à la start-up finlandaise Varjo, spécialisée dans les technologies de réalité mixte. Cette initiative reflète une tendance plus large : les budgets européens de défense incluent de plus en plus non seulement l'achat d'équipements, mais aussi des investissements dans des systèmes de formation avancés. Pour les investisseurs, cela signale l'intention de Rheinmetall de renforcer sa position dans le segment en pleine croissance de la simulation militaire. L'expansion dans le domaine des systèmes de formation à forte marge pourrait devenir un « pilier commercial » stratégique important, ce qui rend le marché très attentif à cette coopération.

Rheinmetall s'associe à Varjo pour intégrer des casques de réalité mixte dans ses systèmes de formation sur véhicules, permettant ainsi une formation militaire plus flexible et plus évolutive.

S'éloigner des simulateurs traditionnels :

Les technologies de réalité mixte remplacent les simulateurs coûteux et encombrants, permettant une formation partout et à moindre coût, ce qui favorise des marges plus élevées et une mise en œuvre plus rapide. L'Europe augmente ses dépenses en chars, véhicules blindés et camions militaires, ce qui stimule la demande de formation avancée des opérateurs.

Un marché à fort potentiel :

Varjo estime que le marché de la réalité mixte militaire atteindra 600 millions d'euros d'ici 2030.

Le marché mondial de la formation et de la simulation dans le domaine de la défense pourrait atteindre 15 à 20 milliards de dollars au cours de cette décennie.

Varjo a été fondée par d'anciens ingénieurs de Nokia, Microsoft et Nvidia ; parmi ses clients figurent Lockheed Martin, Boeing et Aston Martin.

Coopération croissante dans le domaine de la défense :

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les entreprises du secteur de la défense collaborent de plus en plus entre elles au lieu de s'appuyer uniquement sur des cycles de développement internes lents et coûteux.

Pertinence stratégique pour Rheinmetall :

La réalité mixte renforce les ambitions de Rheinmetall dans le domaine des systèmes de défense numériques.

Le PDG Armin Papperger a fait part de son intention de se développer dans les technologies navales et les start-ups numériques — Varjo s'inscrit parfaitement dans cette stratégie.

Opportunité d'investissement potentielle :

Varjo est ouvert aux investisseurs stratégiques (« tout est possible »), ce qui laisse la place à un partenariat plus étroit.

Varjo a récemment levé 40 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund et Lifeline Ventures, ce qui lui donne les moyens de poursuivre son expansion.

Action Rheinmetall (D1)

L'action Rheinmetall est tombée sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours pour la première fois en trois ans, ce qui suggère que les marchés considèrent la perspective d'une paix en Ukraine comme de plus en plus réaliste. Malgré des prévisions et des résultats solides, la valorisation de l'entreprise pourrait subir des pressions dans un « scénario de paix », car la dynamique se détourne des valeurs de défense au profit d'autres secteurs.

Source: xStation5