DE40 : le DAX progresse ce mardi 📈 — Bayer bondit de 10 % grâce au soutien inattendu de l’administration américaine

L’indice de référence allemand a ouvert la séance de mardi avec des gains modestes, bien que la progression reste limitée en raison de la prudence des investisseurs aux États-Unis, où les contrats à terme sur actions reculent légèrement. Le calendrier macroéconomique du jour est quasiment vide, la principale publication en Europe étant l’estimation préliminaire de l’inflation CPI de la zone euro pour novembre. En Allemagne, l’actualité est dominée par Bayer, qui pourrait bénéficier d’un soutien de l’administration américaine après que celle-ci a proposé d’exempter l’entreprise de pénalités de plusieurs milliards de dollars liées aux litiges sur le glyphosate. Les actions d’Hypoport ont été relevées à « Surpondérer », avec un objectif de cours de 210 EUR chez BNPP Exane. Données d’inflation de la zone euro (novembre) : CPI global (en glissement annuel) : 2,2 % (prévision 2,1 % ; précédent 2,1 %)

CPI core (en glissement annuel) : 2,4 % (prévision 2,4 % ; précédent 2,4 %)

CPI (en glissement mensuel) : –0,3 % (prévision –0,3 % ; précédent 0,2 %)

Taux de chômage de la zone euro (octobre) : 6,4 % (prévision 6,3 % ; précédent 6,3 % ; révisé à 6,4 %) DE40 (Intervalle D1)

Source: xStation5 Bayer mène les hausses sur le marché allemand, tandis que Siemens et le secteur financier affichent également de solides performances, notamment Deutsche Boerse, Deutsche Bank et Commerzbank. Rheinmetall tente de rebondir après sa récente baisse. Source : Bloomberg Finance L.P. Bayer bénéficiera-t-il du soutien de Trump ? Le soutien de l’administration Trump améliore considérablement la position juridique de Bayer aux États-Unis, augmentant la probabilité de limiter le risque lié aux litiges sur le glyphosate (Roundup). La recommandation du Solicitor General indique que Washington penche vers une interprétation donnant la priorité à la supervision fédérale de l’EPA plutôt qu’aux réglementations des États. Cela pourrait représenter un tournant dans une bataille juridique qui dure depuis des années. Le marché réagit immédiatement : la flambée du titre Bayer suggère une forte réduction de la prime de risque liée aux litiges. Une éventuelle décision de la Cour suprême pourrait entraîner une réduction des provisions pour litiges, actuellement de 7,6 milliards USD . Cela libérerait probablement une valeur significative pour les actionnaires.

. Cela libérerait probablement une valeur significative pour les actionnaires. Une issue favorable pour Bayer pourrait améliorer les flux de trésorerie, les notations de crédit et les perspectives de dividende, tout en réduisant la pression sur la direction et la communication.

Cependant, l’affaire reste politiquement sensible. Le soutien de l’administration Trump ne garantit pas une décision de la Cour suprême.

Même une décision positive n’éliminerait pas totalement les futurs procès, à moins que la Cour suprême ne fournisse une clarification large sur l’étendue de la préemption fédérale.

Le risque de réputation pour Bayer demeure élevé, notamment si des groupes de défense de la santé intensifient la pression publique.

Si la Cour suprême accepte d’examiner l’affaire en 2025–2026 , le marché pourrait continuer à intégrer une baisse du risque juridique, ce qui soutiendrait potentiellement une nouvelle appréciation du titre.

, le marché pourrait continuer à intégrer une baisse du risque juridique, ce qui soutiendrait potentiellement une nouvelle appréciation du titre. Bayer reste néanmoins dans une situation où les dynamiques juridiques dominent davantage la valorisation que les fondamentaux opérationnels. Actions Bayer, BAYN.DE (Intervalle D1)

Source: xStation5 Les analystes de JP Morgan ont relevé Campari à « Surperformance », avec un objectif de cours de 7,9 EUR par action. L’action évolue actuellement près de sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA 200, ligne rouge).

Source: xStation5 Bilfinger s’attend à ce que ses marges augmentent pour atteindre environ 8–9 % d’ici 2030. L’action a atteint aujourd’hui de nouveaux sommets historiques après les perspectives optimistes de l’entreprise, mais elle a ensuite reflué sous l’effet de prises de bénéfices.

Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."