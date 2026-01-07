Le prix de l’argent a fortement progressé en début d’année avant d’entamer une correction de près de 5% .

Le marché de l’argent (silver) connaît un début d’année particulièrement volatil. Après une envolée marquée, le métal précieux montre désormais des signes de fatigue, alimentant les interrogations sur la solidité de la tendance haussière à court terme. Entre signaux techniques négatifs et positionnement contrasté des acteurs institutionnels, le marché entre dans une phase décisive.

📈 Un rallye puissant suivi d’un retournement technique

Une envolée rapide vers les sommets historiques

En tout début d’année, le prix de l’argent a déclenché une nouvelle vague haussière marquée, progressant rapidement d’environ 70$ à près de 82$ l’once. Cette hausse a rapproché le métal de son pic historique atteint fin décembre 2025, renforçant l’optimisme des investisseurs et attirant de nouveaux flux spéculatifs.

Ce mouvement s’est inscrit dans un contexte de recherche de valeur refuge et de positions tactiques sur les métaux précieux, soutenu par une dynamique technique très favorable.

Une correction brutale depuis les plus hauts

Cependant, depuis la séance d’hier, une correction nette s’est amorcée. L’argent a perdu environ 5% depuis son sommet local, revenant autour de 78$, tout en peinant à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA50). Cette incapacité à conserver les niveaux élevés marque un essoufflement clair du momentum haussier.

📊 Indicateurs techniques : des signaux d’alerte émergent

RSI et MACD en perte de vitesse

Sur le plan technique, le RSI évolue désormais juste sous le seuil des 45, traduisant un affaiblissement de la dynamique acheteuse sans pour autant signaler un excès vendeur. Parallèlement, le MACD commence à afficher un croisement potentiellement baissier, un signal souvent observé en amont de phases correctives ou de consolidation prolongée.

Ces éléments suggèrent que le marché pourrait avoir besoin de temps pour digérer la hausse récente.

Niveaux techniques clés à surveiller

Le graphique horaire met en évidence une figure potentielle de double sommet au-dessus des 80$, désormais identifiée comme résistance majeure. À la baisse, un premier support significatif apparaît autour de 76$, proche de l’EMA200 sur le graphique horaire, niveau technique souvent défendu par les acheteurs.



🧾 Rapport CoT : un marché actif mais déséquilibré

Des fonds toujours positionnés à l’achat

Selon le dernier rapport Commitment of Traders (CoT), l’open interest sur l’argent s’élevait à 157,391 contrats au 30 décembre, indiquant un marché actif sans excès manifeste. Les Managed Money détiennent 29,100 positions longues contre 15,092 positions courtes, soit une position nette acheteuse d’environ +14,000 contrats.

Toutefois, sur une base hebdomadaire, ces fonds ont réduit leur exposition, fermant 5,926 positions longues tout en augmentant leurs positions vendeuses de 1,674 contrats, signe d’une prudence croissante.

Les Commercials vendent la force du marché

À l’inverse, les Commercials (producteurs et utilisateurs industriels) affichent une position nette vendeuse marquée, avec seulement 4,680 contrats longs face à 30,754 contrats courts, soit un net short proche de 26,000 contrats. La semaine dernière, ils ont encore réduit leurs positions longues et augmenté leurs ventes, confirmant une stratégie classique de couverture sur des niveaux de prix élevés.

Cette divergence entre spéculateurs et acteurs industriels est typique des phases avancées de tendance haussière.

⚠️ Un risque de correction accru malgré un potentiel résiduel

Asymétrie du risque en faveur des vendeurs

Historiquement, une configuration où les fonds restent acheteurs tandis que les Commercials sont fortement vendeurs tend à signaler une fin de cycle haussier à court terme. Le rapport CoT suggère qu’un potentiel de hausse subsiste, mais que le rapport rendement/risque devient moins favorable pour les acheteurs tardifs.

Concentration des positions courtes à surveiller

Un élément notable reste la forte concentration des positions vendeuses, les quatre plus grands traders détenant 28.4% de l’open interest short total. Cette situation accroît la vulnérabilité du marché à des mouvements rapides, que ce soit via une correction plus profonde ou, à l’inverse, un short squeeze en cas de catalyseur haussier inattendu.

❓ FAQ

Pourquoi le prix de l’argent recule-t-il après une forte hausse ?

La correction s’explique par des prises de bénéfices, des signaux techniques baissiers et un positionnement prudent des investisseurs institutionnels.

Le double sommet autour de 80$ est-il confirmé ?

Il s’agit pour l’instant d’une structure potentielle, qui sera confirmée en cas d’échec répété sous ce niveau.

Que révèle le rapport CoT sur l’argent ?

Le CoT montre une opposition claire entre fonds spéculatifs acheteurs et Commercials fortement vendeurs.

Quels sont les niveaux clés à surveiller ?

La résistance majeure se situe autour de 80$, tandis que le support clé se trouve près de 76$.

La tendance haussière est-elle terminée ?

Pas nécessairement, mais le marché semble entrer dans une phase de consolidation ou de correction après un rallye rapide.