Les contrats à terme HSCEI sont en baisse de 1,1 % en raison de la chute de l'appétit pour le risque. L'anticipation d'une série de publications clés sur le marché du travail américain incite à la prudence dans le monde entier, tandis que les tensions géopolitiques exercent une pression supplémentaire sur les indices asiatiques. CHN.cash se négocie en dessous du retracement de Fibonacci à 50 % de la dernière vague baissière, mais la correction s'est arrêtée près de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100 ; violet foncé). Il sera essentiel de se maintenir au-dessus de ce niveau pour poursuivre le rebond qui a commencé au tournant de 2025-2026. La ligne bleue représente les contrats à terme Nikkei 225, également sous pression en raison des mesures prises par Pékin. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent CHN.cash aujourd'hui ? La Chine a suspendu ses exportations de certains métaux rares et de biens à double usage vers le Japon, invoquant des raisons de sécurité nationale à la suite des commentaires de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi sur Taïwan. Ces restrictions ont pris effet immédiatement et pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement dans des secteurs clés, notamment l'électronique, l'aérospatiale et la défense. La Chine a également lancé une enquête antidumping sur les produits chimiques japonais utilisés dans la production de semi-conducteurs.

La décision de Pékin a ébranlé le moral dans toute la région. Les terres rares chinoises représentaient 63 % des importations japonaises en 2024, et ces restrictions pourraient perturber gravement la production dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et de la défense. Pour les entreprises chinoises, cela signifie la perte d'une importante clientèle, tandis que les investisseurs sont confrontés à une incertitude accrue tout au long de la chaîne d'approvisionnement et à une pression sur les prix des composants stratégiques.

CHN.cash est également pénalisé par le ralentissement de l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle. L'appétit pour le risque est clairement en baisse, les investisseurs se préparant à la publication de données clés sur le marché du travail américain, qui seront particulièrement pertinentes pour la politique de la Fed dans les mois à venir. Les attentes concernant le rapport NFP de vendredi sont relativement élevées : le marché anticipe une stabilisation du marché du travail et une nouvelle croissance de l'emploi après des mois de résultats mitigés. Le rapport sera précédé par la publication aujourd'hui des chiffres ADP et JOLTS, qui devraient confirmer la stabilité de l'emploi, même si la demande de nouvelles embauches reste modérée.

