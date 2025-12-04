DE40 : Le DAX progresse de près de 1 % dans un contexte de forte hausse des actions automobiles après le rapport de BofA.

Le DAX affiche des gains solides ce jeudi, en prévision des données sur les ventes au détail dans la zone euro et des demandes d'allocations chômage aux États-Unis. La hausse observée aujourd'hui sur le marché allemand est principalement due aux constructeurs automobiles, de Volkswagen et BMW à Mercedes et Porsche AG. Le secteur a été soutenu par une recommandation « d'achat » de Bank of America pour Porsche SE, ainsi que par des perspectives générales optimistes pour les constructeurs automobiles européens, que la banque considère comme attractifs en termes de valorisation, alors que les marchés s'attendaient à une « perturbation totale » de la croissance en raison des nouvelles normes d'émissions. Bank of America a retiré Infineon de la liste « Europe 1 » ; le géant néerlandais des semi-conducteurs ASML a réintégré la liste.

La Deutsche Bank a abaissé la note de Siemens Healthineers à « conserver » avec un objectif de cours de 46 euros par action.

Goldman Sachs a relevé la note de Commerzbank à « neutre » avec un objectif de cours de 35,5 euros par action et a abaissé celle de Grand City Properties à « neutre » avec un objectif de 11,5 euros par action. Le contrat à terme DAX (DE40) trade entre les moyennes mobiles à 200 jours (ligne rouge) et à 50 jours (ligne orange). Les dernières séances ont été marquées par des gains soutenus par le rebond de Wall Street, où les actions Salesforce (CRM.US) progressent avant l'ouverture après la publication des résultats. Source: xStation5 La Bank of America soutient les constructeurs automobiles européens Les analystes de la Bank of America ont exprimé un avis favorable sur les perspectives de croissance des constructeurs automobiles européens et ont attribué une note « acheter » à Porsche SE. Ils ont souligné le soutien réglementaire, l'assouplissement futur des normes d'émissions et le report de l'interdiction des moteurs à combustion, initialement prévue en 2040, à une date plus lointaine. Selon les analystes, Ferrari, Aumovio et Continental font partie des bénéficiaires. Ils ont noté que Porsche SE mérite une attention particulière, car elle offre une exposition aux actions Volkswagen et Porsche AG à un prix très avantageux. Les analystes ont également relevé la note de Mercedes à « neutre », estimant que le pire est probablement derrière l'entreprise, et ont relevé la note de Renault de « neutre » à « acheter », suggérant que l'entreprise représente toujours une valeur sûre compte tenu de sa faible valorisation actuelle. Source: xStation5 Rheinmetall tente un rebond L'un des principaux sujets d'actualité sur le marché boursier allemand reste la forte baisse des actions Rheinmetall qui, malgré une légère reprise ces derniers jours, se négocient toujours à 25 % en dessous de leurs plus hauts niveaux. La délégation américaine est revenue du Kremlin sans progrès concret, mais jeudi, Trump devrait rencontrer le négociateur en chef ukrainien, Rustem Umerov. Moscou a déclaré qu'il était incorrect de dire que la proposition américano-ukrainienne avait été rejetée par Poutine. Résultats financiers pour les trois premiers trimestres de 2025 : Chiffre d'affaires : 7,5 milliards d'euros, en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente

7,5 milliards d'euros, en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente Chiffre d'affaires du segment Défense : +28 %, tiré par les systèmes pour véhicules et les munitions

+28 %, tiré par les systèmes pour véhicules et les munitions Bénéfice d'exploitation : 835 millions d'euros, en hausse de 18 % par rapport aux 705 millions d'euros de l'année précédente

835 millions d'euros, en hausse de 18 % par rapport aux 705 millions d'euros de l'année précédente Marge d'exploitation : 11,1 % au niveau du groupe ; 13,6 % dans le segment Défense

11,1 % au niveau du groupe ; 13,6 % dans le segment Défense Carnet de commandes : 64 milliards d'euros, contre 52 milliards d'euros un an plus tôt

64 milliards d'euros, contre 52 milliards d'euros un an plus tôt Prises de commandes : 18 milliards d'euros, en dessous du niveau de l'année dernière en raison de retards dans le budget allemand et de commandes reportées

18 milliards d'euros, en dessous du niveau de l'année dernière en raison de retards dans le budget allemand et de commandes reportées Flux de trésorerie opérationnel disponible : environ 813 millions d'euros, pesé par des dépenses d'investissement élevées, une augmentation des stocks et des commandes allemandes retardées Le conseil d'administration a réaffirmé ses prévisions pour 2025, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires annuel de 25 à 30 % (contre 9,75 milliards d'euros en 2024) et une marge opérationnelle d'environ 15,5 % (contre 15,2 % en 2024). Rheinmetall (intervalle D1) Les actions de la société trade en dessous de deux moyennes mobiles clés à moyen terme : EMA50 et EMA200. Source: xStation5 Actions Siemens Healthineers (SHL.DE) Source: xStation5

