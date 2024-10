DE40 : Le DAX reste dans une zone technique clé 💡

Le DAX perd 0,33% au cours de la séance de mardi

Les analystes de HSBC rétrogradent Heidelberg Materials

Goldman Sachs relève sa recommandation pour les actions Aroundtown  Situation gĂ©nĂ©rale du marchĂ© : Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile La sĂ©ance de mardi sur les marchĂ©s boursiers europĂ©ens est marquĂ©e par un sentiment mitigĂ© de la part des investisseurs. Le DAX allemand est actuellement en baisse de 0,33%. Le FTSE 100 britannique est en baisse de 0,6%. Dans le mĂŞme temps, le CAC40 français gagne 0,16%. Le DAX teste un support clĂ© fixĂ© par l'EMA de 50 jours. L'attention des investisseurs se tourne aujourd'hui vers les actualitĂ©s des entreprises et le dĂ©bat prĂ©vu entre Harris et Trump aux États-Unis. VolatilitĂ© observĂ©e actuellement sur le marchĂ© europĂ©en au sens large. Source : xStation L'indice de rĂ©fĂ©rence allemand DE40 s'Ă©change avec près de 0,57% de baisse durant la sĂ©ance de mardi et teste actuellement un niveau de support clĂ© fixĂ© par l'EMA Ă 50 jours (ligne bleue sur le graphique). Le franchissement dynamique de ces zones pourrait thĂ©oriquement ouvrir la voie Ă une poursuite de la baisse en direction de l'EMA 100 jours et de l'EMA 200 jours (courbes violette et dorĂ©e sur le graphique, respectivement). Le point de rĂ©sistance clĂ© reste toutefois le sommet local dans la zone des 19 000 points. Source : xStation ActualitĂ©s : Les analystes de HSBC ont abaissĂ© leurs recommandations pour Heidelberg Materials (HEI.DE) Ă une note « neutre » par rapport Ă la note « achat » prĂ©cĂ©dente. Le prix cible a Ă©tĂ© fixĂ© Ă EUR 109. Les actions de la sociĂ©tĂ© perdent actuellement 1,5%. Goldman Sachs a relevĂ© sa recommandation pour les actions Aroundtown (AT1.DE) à « acheter ». L'objectif de cours a Ă©tĂ© fixĂ© Ă 2,90 euros par action. Les actions de la sociĂ©tĂ© gagnent actuellement plus de 9%. Les actions de l'entreprise se nĂ©gocient Ă leur plus haut niveau depuis mars 2023. Source : xStation Les actions de la sociĂ©tĂ© espagnole Rovi (ROVI.ES) sont en baisse de 5,5 % après que le fonds CVC soit restĂ© le seul soumissionnaire pour la sociĂ©tĂ©. CVC est en pourparlers avancĂ©s pour acquĂ©rir une participation majoritaire dans l'entreprise espagnole de produits pharmaceutiques Ă façon, après que d'autres soumissionnaires se soient retirĂ©s. La transaction pourrait valoriser l'opĂ©ration Ă plus de 3 milliards d'euros, ce qui est infĂ©rieur au prix de rĂ©fĂ©rence de 3,5 milliards d'euros annoncĂ© plus tĂ´t cette annĂ©e. Les très bons rĂ©sultats financiers d'Oracle (ORCL.US) hier stimulent les sociĂ©tĂ©s informatiques europĂ©ennes aujourd'hui. SAP (SAP.DE) est actuellement en hausse de plus de 1 %. Les donnĂ©es de l'entreprise amĂ©ricaine pourraient indiquer que la demande d'intelligence artificielle continue de stimuler l'informatique dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Autres actualitĂ©s des diffĂ©rentes sociĂ©tĂ©s du DAX. Source : Bloomberg Financial LPÂ

