DE40 : Le rachat de Commerzbank par UniCredit sous les feux de la rampe💡

Le DAX allemand reste dans la zone des records

L'acquisition de Commerzbank par UniCredit en ligne de mire

Changement de recommandation pour Zalando et Hugo Boss  Situation générale du marché : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La séance de lundi sur les marchés boursiers européens est marquée par une relative bonne humeur des investisseurs. Le DAX allemand gagne actuellement 0,51%. Le FTSE 100 britannique perd 0,12 %. Dans le même temps, le CAC40 français perd 0,24 %. Le DAX dans son ensemble reste au-dessus du point de support clé que constitue l'EMA de 50 jours et oscille dans la région des plus hauts historiques. L'attention des investisseurs se tourne aujourd'hui vers les données PMI, les nouvelles concernant Commerzbank et UniCredit, ainsi que les changements de recommandations pour les actions Hugo Boss et Zalando. Volatilité observée aujourd'hui sur le marché européen. Source : xStation L'indice de référence allemand DE40 se négocie près de 0,36% plus haut au cours de la session de lundi. L'indice basé sur les contrats à terme continue de se maintenir dans la zone des plus hauts historiques et au-dessus de l'important niveau de support établi par l'EMA 50 jours (courbe bleue sur le graphique), ce qui peut techniquement soutenir la tendance haussière générale de l'indice. Source : xStation Actualités : Un énorme pic de volatilité est observé aujourd'hui sur les actions de Commerzbank (CBK.DE), où la question de la prise de participation de l'italien UniCredit (UCG.IT) dans la banque allemande reste en suspens. Le gouvernement allemand a déclaré qu'il conserverait sa participation de 12% dans la banque allemande pour le moment, ce qui est susceptible de mettre en attente la fusion avec l'italien UniCredit. UCG a également annoncé aujourd'hui qu'il avait augmenté sa participation dans la banque allemande à environ 21% et qu'il avait demandé à augmenter sa participation à 29,9%. Les actions d'UniCredit perdent plus de 2,5 % aujourd'hui. Les actions de Commerzbank inversent les baisses initiales en gagnant maintenant plus de 0,2% intraday. D'autre part, les actions UniCredit accentuent leurs pertes à 2,5% après l'annonce du gouvernement allemand de bloquer la prise de contrôle de Commerzbank. Les actions Zalando (ZAL.DE) sont recherchées, gagnant 1,4 %, après que les analystes de RBC aient relevé leur objectif de cours sur l'action de la société à 42 € (à partir du cours actuel de 27,4 €). Hugo Boss (BOSS.DE) perd plus de 3,3%, Bank of America ayant modifié sa recommandation d'achat sur la société en une recommandation négative. Dans une étude sectorielle, l'expert de la banque a exprimé un scepticisme général à l'égard de l'action des produits de luxe. De plus, la société a publié des chiffres de vente faibles pour l'exercice 2023, et les bénéfices de ses activités au Royaume-Uni ont presque été divisés par deux en 2023. Les bénéfices avant impôts sont tombés à 16,8 millions de livres sterling, contre 30,4 millions de livres sterling en 2022, selon les états financiers récemment déposés. Le chiffre d'affaires de l'année a également diminué, passant de 402,4 millions de livres en 2022 à 391,6 millions de livres en 2023. Autres nouvelles provenant des sociétés de l'indice DAX. Source : Bloomberg Financial LP

