DE40 : Le secteur financier entraîne une baisse généralisée en Europe (29/08/2025)

Les actions européennes trade en baisse en raison des données économiques médiocres en Allemagne et de la vente massive des banques au Royaume-Uni, motivée par les nouvelles demandes d'instauration d'une taxe exceptionnelle sur les prêteurs britanniques. Le DE40 et le FRA40 reculent de 0,5 %, le SPA35 chute de près de 1,2 %, tandis que le SUI20 (-0,3 %) et le UK100 (-0,4 %) enregistrent des baisses légèrement moins importantes. En août, le chômage en Allemagne a dépassé les 3,02 millions, soit une hausse de 46 000 par rapport à juillet, le niveau le plus élevé depuis dix ans, tandis que le taux corrigé des variations saisonnières est resté à 6,3 %. Le nombre d'ouvertures d'emploi a chuté à 631 000, soit une baisse de 68 000 en glissement annuel, reflétant le ralentissement de la demande de main-d'œuvre. Les ventes au détail ont reculé de 1,5 % en juillet, sous-performant également la croissance attendue en glissement annuel (2 % en réalité, 2,3 % selon les estimations). Les prix à l'importation ont baissé de 1,4 % en glissement annuel, dans un contexte de faiblesse de la consommation intérieure, de vents contraires économiques liés à l'incertitude mondiale et à la guerre en cours en Russie, qui remettent en question l'impact des mesures de relance du gouvernement. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: XTB Research Parmi les secteurs de l'Eurostoxx 600, celui des valeurs financières affiche les pertes les plus importantes, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la publication aujourd'hui des chiffres de l'inflation PCE aux États-Unis, qui devraient donner le ton pour la réunion du FOMC en septembre. Le secteur des technologies de l'information connaît également un ralentissement significatif, principalement en raison de la baisse du géant allemand SAP (-1,3 %) et de la société Infineon (-2,3 %), cotée au DAX. Seuls les titres des secteurs de l'énergie et des biens de consommation courante échappent au pessimisme général qui règne en Europe. Volatilité dans les secteurs de l'Eurostoxx 600. Source : Bloomberg Finance LP Performance actuelle des sociétés cotées au DAX. Source : Bloomberg Finance LP DE40 (D1) Les contrats à terme sur le DAX ont franchi à la baisse le support clé des 24 000 points, enregistrant ainsi une cinquième séance consécutive de pertes. Le cours reste légèrement au-dessus de la limite inférieure de la formation en drapeau qui se dessine, mais une clôture en dessous de ce niveau sans rebond décisif pourrait signaler une nouvelle baisse de l'indice allemand. Le RSI reste neutre, se rapprochant progressivement de la zone de survente. Source: xStation5 Actualités de l'entreprise : Deutsche Bank s'est vu infliger une amende de 3 millions de dollars américains par la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong pour des infractions réglementaires commises entre 2020 et 2023. Parmi les problèmes relevés figuraient la surfacturation des clients, l'attribution erronée de notations de risque aux produits et la non-divulgation des liens avec les banques d'investissement dans les rapports de recherche. Ces sanctions font suite aux déclarations volontaires de la banque aux autorités de réglementation. Le titre a baissé de 2,5 %.

Infineon et Delta Electronics ont élargi leur partenariat afin de développer des modules d'alimentation verticale (VPD) pour les centres de données IA. Tirant parti de la technologie MOSFET d'Infineon et de l'expertise de Delta en matière de conception, cette solution améliore l'efficacité et la densité de puissance tout en réduisant les pertes de chaleur. Le VPD permet d'économiser jusqu'à 150 tonnes de CO₂ par rack sur trois ans, répondant ainsi aux besoins futurs de l'IA, qui sont de 1 MW par rack.

Les actions de ProSiebenSat ont gagné 1,2 % supplémentaires, prolongeant la hausse de 8 % enregistrée hier après que l'investisseur tchèque PPF ait accepté de vendre sa participation de 15,7 % à Media for Europe (MFE) de Berlusconi, portant la participation de MFE à environ 60 %. Les investisseurs considèrent cette augmentation de participation comme une opportunité d'avantages opérationnels pour la société de médias allemande.

Rheinmetall a conclu un accord de 622 millions de dollars avec la Roumanie pour la construction d'une usine de poudre à allumer, renforçant ainsi l'approvisionnement régional en matière de défense dans le contexte de la guerre en Ukraine. La construction débutera en 2026, durera trois ans et emploiera 700 personnes. Cette nouvelle coïncide avec l'OUVERTURE par Rheinmetall de ce qui pourrait devenir la plus grande usine de munitions d'Europe dans le nord de l'Allemagne. L'action est la plus performante du DAX aujourd'hui, avec une hausse de près de 3,6 %.

a conclu un accord de 622 millions de dollars avec la Roumanie pour la construction d'une usine de poudre à allumer, renforçant ainsi l'approvisionnement régional en matière de défense dans le contexte de la guerre en Ukraine. La construction débutera en 2026, durera trois ans et emploiera 700 personnes. Cette nouvelle coïncide avec l'OUVERTURE par Rheinmetall de ce qui pourrait devenir la plus grande usine de munitions d'Europe dans le nord de l'Allemagne. L'action est la plus performante du DAX aujourd'hui, avec une hausse de près de 3,6 %. SoftwareONE rebondit de près de 6 %, récupérant la majeure partie de la baisse enregistrée hier après la publication de ses résultats (-7,8 %), qui s'est produite malgré des revenus supérieurs aux prévisions (255,65 millions de francs suisses contre 250 millions estimés) et une amélioration de l'EBITDA à 85 millions de francs suisses, avec des marges en hausse de 1,9 point. Cette baisse s'explique par la prudence du marché face à la saturation du marché du cloud, même si la société prévoit une reprise de la croissance au second semestre 2025.

