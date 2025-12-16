DE40 : Les actions européennes reculent alors que les marchés attendent les données américaines

En ce début de semaine, les marchés ont de nombreuses raisons de rester prudents. Nous attendons la publication de données économiques importantes aux États-Unis, les réunions des principales banques centrales de la zone euro, du Royaume-Uni et du Japon, ainsi que des événements techniques sur les marchés financiers liés à l'expiration de contrats. En conséquence, la plupart des indices européens perdent de la valeur. À 11h25, le DAX allemand recule d'environ 0,4 %, le FTSE britannique de 0,3 % et l'IBEX 35 espagnol de 0,2 %. À l'heure actuelle, le CAC40 français est légèrement dans le vert.
Aujourd'hui, l'attention se porte également sur les données allemandes. L'indice ZEW pour décembre s'est établi à 45,8, nettement au-dessus des prévisions de 38,5 et du résultat précédent de novembre. Cela indique que les investisseurs sont beaucoup plus optimistes quant à l'avenir de l'économie allemande. L'indice ZEW est important car il reflète le sentiment des investisseurs institutionnels et peut donner une indication sur l'orientation probable du marché boursier et de l'euro.
Malgré les résultats positifs de l'Allemagne, les principaux facteurs à l'origine des baisses d'aujourd'hui sont des facteurs mondiaux. Les investisseurs attendent principalement les données américaines sur l'inflation et le marché du travail, qui pourraient influencer les anticipations de baisse des taux d'intérêt en 2026. Un marché du travail américain solide pourrait faire grimper les rendements obligataires et exercer une pression sur les valorisations boursières, y compris celles des entreprises allemandes du DAX.
Les pourparlers de paix concernant l'Ukraine constituent un autre sujet important. Selon Donald Trump, un accord est plus proche que jamais et les États-Unis pourraient offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à celles de l'OTAN. Cette nouvelle a déclenché des prises de bénéfices dans le secteur européen de la défense.
Actuellement, on observe une volatilité sur l'ensemble du marché européen.
Aujourd'hui, les contrats à terme sur l'indice DE40 subissent une nette pression à la vente. La correction est influencée, entre autres, par les rumeurs d'une possible fin des hostilités en Ukraine, qui incitent les investisseurs à la prudence. De plus, le marché attend des données macroéconomiques clés des États-Unis et les décisions des banques centrales, ce qui crée de l'incertitude et limite les fluctuations importantes des prix. Malgré la pression à court terme, d'une manière générale, l'indice reste dans une phase de consolidation, oscillant autour des moyennes mobiles à 50, 100 et 200 jours, ce qui indique un équilibre relatif entre l'offre et la demande. Au cours des prochaines séances, les investisseurs suivront de près les signaux macroéconomiques qui pourraient déterminer l'orientation des prochains mouvements de prix.
Actualités des entreprises :
Les valeurs européennes du secteur de la défense subissent aujourd'hui une forte pression à la baisse. Les pertes les plus importantes sont enregistrées par Rheinmetall (RHM.DE), RENK (R3NK.DE) et Hensoldt (HAG.DE), mais des baisses touchent également des entreprises telles que Dassault Aviation (AM.FR), Thales (HO.FR), Kongsberg (KOA.NO), Leonardo (LDO.IT) et Saab (SAABB.SE). La faiblesse du secteur résulte des informations faisant état de progrès dans les négociations de paix concernant le conflit en Ukraine. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord était plus proche que jamais et que Washington envisageait de fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité substantielles, similaires aux mécanismes de l'OTAN. Pour les marchés, ces signaux suggèrent la possibilité d'une réduction de la demande d'équipements militaires en Europe, qui a augmenté ces dernières années en raison de la guerre en cours.
Les actions de BASF (BAS.DE) sont en hausse aujourd'hui suite à des nouvelles positives concernant son site clé de Ludwigshafen et la stratégie de développement de l'entreprise. BASF a signé un nouvel accord garantissant l'absence de licenciements forcés jusqu'à la fin de 2028, à condition que les objectifs de rentabilité soient atteints. Dans le même temps, l'entreprise prévoit d'investir entre 1,5 et 2 milliards d'euros par an dans la modernisation des infrastructures, l'augmentation des capacités et la transition vers une chimie plus durable. En outre, BASF a conclu un accord de distribution avec OQEMA, qui sera chargée, à partir de janvier 2026, de commercialiser les produits de l'entreprise en Europe centrale et orientale.
Calendrier économique : ventes au détail au Canada ; données UoM aux États-Unis
Avant l'ouverture des marchés européens (19.12.2025)
Conférence de M. Ueda, gouverneur de la Banque du Japon (EN DIRECT)
BREAKING: Les ventes au détail britanniques inférieures aux attentes ; le GBPUSD recule légèrement
