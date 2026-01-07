US Open : le Nasdaq continue de grimper📈Les actions Intel et Eli Lilly en forte hausse

Le marché boursier américain enregistre aujourd'hui des gains, Eli Lilly (LLY.US) et Intel (INTC.US) se démarquant particulièrement. Récemment, Nvidia a revu à la hausse ses prévisions de revenus, ce qui a clairement apaisé les inquiétudes concernant une « bulle technologique » et les valorisations élevées du marché boursier américain. Cependant, le S&P 500 est pratiquement stable et le DJIA recule de près de 0,4 %. Parmi les autres sociétés qui attirent l'attention des investisseurs, citons Applied Digital, Constellation Brands et Caterpillar, en raison de leurs résultats financiers ou de présentations prévues par leur direction. En revanche, l'action SanDisk recule de près de 3 % après avoir bondi de près de 27 % lors de la séance précédente. Données économiques Les emplois privés ADP aux États-Unis ont affiché une croissance légèrement inférieure aux prévisions.

Les commandes industrielles aux États-Unis ont chuté plus fortement que prévu.

Les données JOLTS ont indiqué une baisse des offres d'emploi.

Dans le même temps, l'indice ISM des services s'est révélé supérieur aux prévisions. Suite aux informations selon lesquelles le Venezuela livrera 30 à 50 millions de barils de pétrole brut précédemment sanctionnés aux États-Unis, les prix du pétrole restent proches de 60 dollars le baril à l'échelle mondiale. L'augmentation de l'offre en provenance du Venezuela pourrait accentuer la tendance baissière actuelle des prix du pétrole et compenser les gains liés aux tensions géopolitiques. La baisse des prix du pétrole soutient la reprise du marché boursier et atténue les craintes inflationnistes. Source: xStation5 US100 (H1 interval) Source: xStation5 Eli Lilly sur une lancée victorieuse Les actions d'Eli Lilly ont augmenté de près de 4 % à l'annonce de son acquisition de Ventyx Biosciences, une transaction qui pourrait dépasser le milliard de dollars, selon le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. L'annonce pourrait être imminente. À propos de Ventyx Biosciences : Produit des médicaments pour les maladies immunologiques et inflammatoires. Objectifs de l'acquisition pour Eli Lilly : Développer de nouveaux traitements pour les maladies inflammatoires de l'intestin , notamment la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

Traitements pour la maladie de Parkinson .

. Médicaments traitant les problèmes cardiovasculaires liés à l'obésité. À la suite de cette annonce, les actions de Ventyx ont bondi de plus de 50 % dans les échanges après la clôture, reflétant l'optimisme des investisseurs. Ni Eli Lilly ni Ventyx n'ont commenté les discussions sur le développement commercial. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Eli Lilly visant à se développer au-delà de ses segments du diabète et de l'obésité, renforçant ainsi sa présence dans les domaines de l'immunologie et des neurosciences. Les actions ont atteint aujourd'hui des niveaux proches de leurs plus hauts historiques. Source: xStation5 Les actions Intel en forte hausse Les actions Intel ont augmenté de près de 7 % après l'annonce d'un nouveau processeur et d'une nouvelle plateforme dédiés aux jeux vidéo. Intel développe actuellement un processeur dédié aux jeux vidéo .

Une plateforme de jeux vidéo plus large combinant matériel et logiciels est également en cours de développement.

Cette plateforme sera basée sur les processeurs Intel Core Series 3 , qui constitueront la base de la nouvelle gamme de jeux vidéo.

La société vise à renforcer sa position concurrentielle face à AMD et Nvidia , qui élargissent leur gamme de processeurs dédiés aux jeux vidéo depuis des années.

, qui élargissent leur gamme de processeurs dédiés aux jeux vidéo depuis des années. Intel espère tirer parti de la demande croissante en matériel de jeu haute performance. Les investisseurs considèrent ce projet comme prometteur, y voyant un moteur de croissance potentiel dans le segment des jeux. De plus amples détails sur le processeur et la plateforme devraient être dévoilés plus tard dans l'année. Sources: xStation5

