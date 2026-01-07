L'or perd 1% 📉

L'or est en baisse de plus de 1 % aujourd'hui, mais après la publication de données américaines mitigées, le métal a d'abord réagi par une hausse malgré des chiffres ISM Services supérieurs aux attentes et des données JOLTS mitigées (les démissions ont baissé de 1,2 % à 1,1 %, tandis que le nombre total de départs s'est établi à 2 % contre 1,9 % lors de la révision précédente). Le dollar américain s'échange à un niveau stable, mais les autres métaux, y compris l'argent, sont également en baisse, l'argent reculant de 5 %. Les données publiées, ainsi que le dernier indice PMI manufacturier définitif, corroborent l'argument avancé par Trump selon lequel les États-Unis ne sont pas actuellement confrontés à un risque d'inflation significatif et que la Réserve fédérale pourrait adopter une position légèrement plus « agressive » au second semestre. L'or a démarré l'année 2026 en force, ce qui suggère que les investisseurs voient encore un potentiel de gains supplémentaires dans un contexte de baisses des taux de la Fed (Stephen Miran a même suggéré jusqu'à 100 points de base cette année), de déficits croissants et de tensions géopolitiques qui pourraient accélérer les achats d'or et réduire l'exposition au dollar dans le cadre d'une stratégie de diversification. Analyse CoT de l'or (CFTC) – 30 décembre 2025 À la fin du mois de décembre 2025, la structure des positions sur les contrats à terme sur l'or montre un contraste net entre les acteurs commerciaux et les gestionnaires de fonds (grands spéculateurs). Les capitaux spéculatifs restent optimistes, tandis que les producteurs et les acteurs directs du marché couvrent leurs livraisons aux prix actuels, conservant une position courte nette. Acteurs commerciaux (producteurs/négociants/transformateurs/utilisateurs) : Positions courtes totales ≈ 67 000 contrats, représentant environ 14 % des positions ouvertes. Les positions longues ont diminué de 4 200 contrats la semaine dernière, tandis que les positions courtes sont restées élevées, ce qui indique un pessimisme modéré à court terme .

: Fonds gérés : Longs ≈ 149 000 contrats contre 44 000 courts, les longs représentant environ 31 % des positions ouvertes. La semaine dernière, les positions longues ont légèrement diminué (-1 709 contrats) tandis que les positions courtes ont augmenté (+4 313 contrats).

: Le contraste entre les positions baissières des opérateurs commerciaux et les positions haussières des fonds gérés entraîne souvent des fluctuations dynamiques des prix. Les positions commerciales peuvent agir comme un soutien naturel, tandis que la pression spéculative soutient le potentiel haussier. Récemment, les deux groupes ont semblé s'aligner, utilisant des gains records pour couvrir leurs livraisons ou réduire leur exposition haussière. Perspectives L'or reste dans une phase de consolidation à court terme, avec un potentiel de hausse si les fonds gérés maintiennent ou augmentent leurs positions longues. Une réduction soudaine des positions courtes commerciales pourrait signaler une impulsion haussière.

La structure actuelle du CoT suggère un potentiel de correction à court terme, tandis qu'une accumulation supplémentaire de positions longues par les fonds gérés pourrait fournir une poussée à la hausse. Analyse technique (H1) Sur le graphique horaire, les baisses se sont arrêtées autour de 4 420 $ (EMA200, ligne rouge), mais les prix restent inférieurs aux retracements de Fibonacci de 71,6 % et 61,8 % du mouvement baissier de fin décembre. La résistance immédiate semble se situer près de l'EMA50 (ligne orange) à 4 460 $ l'once. Source: xStation5 Source: xStation5

