Points clés Le Bundestag approuve des commandes militaires record d’une valeur de 52 milliards d’euros, couvrant 29 contrats pour la Bundeswehr ; les actions de Rheinmetall, Renk et Hensoldt progressent.

Orsted et Vestas gagnent du terrain après qu’un tribunal américain a annulé l’interdiction des nouveaux projets éoliens aux États-Unis, rétablissant les perspectives de croissance pour le secteur.

Thyssenkrupp prévoit une perte nette comprise entre 400 et 800 millions d’euros pour l’exercice en cours en raison de la faiblesse du marché de l’acier et du coût élevé des restructurations ; le titre recule d’environ 10 %.

La semaine prochaine, le Bundestag allemand approuvera des dépenses de défense record d’un montant de 52 milliards d’euros (environ 61 milliards de dollars), couvrant 29 contrats pour la Bundeswehr. Il s’agit de la plus importante décision budgétaire unique de l’histoire des forces armées allemandes, visant à en faire la force militaire conventionnelle la plus puissante d’Europe. Parmi les principaux investissements prévus figurent 22 milliards d’euros pour l’équipement militaire de base et les uniformes, 4,2 milliards pour les véhicules de combat d’infanterie Puma, 3 milliards pour les missiles intercepteurs avancés Arrow 3 en coopération avec Israël, ainsi que 1,6 milliard pour des satellites de reconnaissance, censés améliorer considérablement les capacités de renseignement et de surveillance. L’ampleur de ces mesures reflète une modernisation militaire accélérée, amorcée après l’invasion russe de l’Ukraine en 2022. À l’époque, l’ancien chancelier Olaf Scholz avait annoncé un « tournant historique » (Zeitenwende), et l’actuel chancelier Friedrich Merz poursuit cette voie avec encore plus de détermination, allouant des centaines de milliards d’euros pour reconstruire des forces armées longtemps négligées et remodeler en profondeur l’architecture de sécurité européenne. Merz a rappelé à plusieurs reprises que l’objectif de ces mesures est de protéger la liberté des générations futures. Lors d’une récente rencontre citoyenne en direct, il a déclaré : « Le monde autour de nous a complètement changé. Nous voulons être capables de nous défendre pour ne jamais avoir à le faire. » Les dépenses de défense record de l’Allemagne s’inscrivent dans le contexte plus large des efforts européens visant à renforcer la sécurité face à des menaces croissantes venant de la Russie. Elles comprennent à la fois l’acquisition de systèmes modernes de défense aérienne, le développement de l’industrie de défense nationale et l’approfondissement de la coopération internationale. L’objectif n’est pas seulement d’assurer la stabilité du continent, mais aussi de créer une armée moderne, bien équipée et capable de répondre rapidement aux menaces contemporaines. L’ampleur sans précédent de ces investissements montre que l’Allemagne prend la sécurité européenne au sérieux et met en œuvre de manière cohérente son ambitieux plan de modernisation militaire. La volalitité observée en ce moment sur les marchés européens

Source: xStation Au cours de la séance d’aujourd’hui, les contrats à terme sur indices progressent nettement, effaçant une partie des pertes précédentes et confirmant une amélioration du sentiment de marché à court terme. Cependant, dans un contexte plus large, les prix évoluent toujours au sein d’une zone de consolidation de long terme, ce qui signifie que, malgré le rebond actuel, il n’y a pas encore eu de rupture durable au-dessus de la zone de cotation précédente ni de changement dans la structure de tendance dominante.

Source : xStation Actualités des entreprises : Les actions de Rheinmetall (RHM.DE), Renk (R3NK.DE), Hensoldt (HAG.DE) et d’autres entreprises de défense sont en hausse après la décision du Parlement allemand d’approuver des commandes militaires record d’une valeur de 52 milliards d’euros (environ 61 milliards de dollars). Les commandes couvrent 29 contrats portant sur du matériel et des services destinés à la Bundeswehr, dans le cadre du plan visant à en faire la force conventionnelle la plus puissante d’Europe. Il s’agit du plus grand nombre et de la plus forte valeur de contrats approuvés simultanément dans l’histoire du Bundestag, ce qui souligne l’ampleur de la modernisation des forces armées et stimule l’enthousiasme des investisseurs.

(RHM.DE), (R3NK.DE), (HAG.DE) et d’autres entreprises de défense sont en hausse après la décision du Parlement allemand d’approuver des commandes militaires record d’une valeur de 52 milliards d’euros (environ 61 milliards de dollars). Les commandes couvrent 29 contrats portant sur du matériel et des services destinés à la Bundeswehr, dans le cadre du plan visant à en faire la force conventionnelle la plus puissante d’Europe. Il s’agit du plus grand nombre et de la plus forte valeur de contrats approuvés simultanément dans l’histoire du Bundestag, ce qui souligne l’ampleur de la modernisation des forces armées et stimule l’enthousiasme des investisseurs. Les actions des entreprises d’énergie propre telles qu’Orsted (ORSTED.DK) et Vestas (VWS.DK) progressent également après qu’un juge fédéral américain a annulé l’interdiction nationale imposée par Donald Trump sur les nouveaux projets éoliens. Cette décision permet aux projets éoliens terrestres et offshore aux États-Unis de reprendre, redonnant un élan au secteur après des mois d’incertitude réglementaire.

(ORSTED.DK) et (VWS.DK) progressent également après qu’un juge fédéral américain a annulé l’interdiction nationale imposée par Donald Trump sur les nouveaux projets éoliens. Cette décision permet aux projets éoliens terrestres et offshore aux États-Unis de reprendre, redonnant un élan au secteur après des mois d’incertitude réglementaire. Thyssenkrupp (TKA.DE) prévoit une perte nette importante pour l’exercice en cours (octobre 2025 – septembre 2026) en raison de la faiblesse persistante du marché de l’acier et de coûts de restructuration élevés, estimés à environ 350 millions d’euros. En conséquence, l’entreprise anticipe une perte comprise entre 400 et 800 millions d’euros, ce qui a pesé sur le sentiment des investisseurs et entraîné une baisse d’environ 10 % du titre lors de la séance du jour. Le plan de restructuration prévoit une réduction de 40 % des effectifs dans les aciéries (environ 11 000 emplois) et une diminution de la production d’acier de 11,5 millions de tonnes à 8,7–9 millions, tout en investissant simultanément dans des technologies de production d’acier à faible émission de carbone.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."