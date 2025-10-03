DE40 : Les indices européens sans direction après des rapports PMI mitigés

Points clés La séance européenne se déroule dans un climat mitigé, les indices PMI influençant le sentiment des investisseurs ; le SPA35 et le UK100 mènent les gains, tandis que le DE40 est à la traîne, en baisse d'environ 0,2 %.

La plupart des données PMI des services en Europe occidentale sont inférieures aux attentes, mais restent supérieures au seuil de croissance de 50 points, sauf en France.

Sur l'indice allemand, les secteurs de l'immobilier et des technologies de l'information pèsent sur la performance, tandis que les télécommunications et l'industrie apportent leur soutien.

Actualités des entreprises : Nemetschek gagne plus de 2 % grâce à une recommandation d'achat ; Raiffeisen progresse de plus de 2 % après la décision de l'UE concernant les actifs russes.

Aujourd'hui, la séance européenne se déroule dans une ambiance positive, les investisseurs restant principalement concentrés sur les indices PMI des principales économies de la zone euro. Ces données donnent le ton aux marchés, reflétant la santé de l'industrie et des services, et influençant ainsi les anticipations concernant les prochaines décisions de politique monétaire. Les contrats SPA35 et UK100 enregistrent les plus fortes hausses. Le DE40 affiche la moins bonne performance, avec une baisse d'environ 0,2 %. Source: Bloomberg Finance Lp Sur l'indice allemand, les secteurs de l'immobilier et des technologies de l'information sont ceux qui enregistrent les plus fortes baisses aujourd'hui. Les services de télécommunications et le secteur industriel continuent de soutenir les cours. Données macroéconomiques La séance d'aujourd'hui est marquée par la publication des données PMI pour le secteur des services des principales économies d'Europe occidentale. Voici un résumé des principaux chiffres : Espagne, PMI des services en septembre – Prévisions : 53,2, publié : 54,3, précédent : 53,2

Italie, PMI des services en septembre – Prévisions : 51,5, publié : 52,5, précédent : 51,5

France, PMI des services en septembre – Prévisions : 48,9, publié : 48,5, précédent : 49,8

Allemagne, PMI des services en septembre – Prévisions : 52,5, publié : 51,5, précédent : 49,3

Zone euro, PMI septembre – Prévisions : 51,4, publié : 51,3, précédent : 50,5

Royaume-Uni, PMI des services (définitif) septembre – Prévisions : 51,9, publié : 50,8, précédent : 54,2 La plupart des chiffres se sont révélés plus faibles que les prévisions du marché, ce qui a suscité une prudence modérée sur les marchés boursiers. La situation reste toutefois sous contrôle, les indicateurs se situant toujours au-dessus du seuil de 50 points qui sépare la croissance du ralentissement, à l'exception de la France, où les services enregistrent des valeurs inférieures à ce seuil. DE40 (D1) Source: xStation5 Le prix sur le graphique a brièvement franchi la résistance autour de 24 500, mais est rapidement revenu en dessous, ce qui est un signe de faiblesse chez les acheteurs après les récentes hausses. Un scénario probable est une consolidation le long de la ligne de tendance baissière à court terme et une nouvelle tentative de tester la résistance. Si le prix franchit les lignes de tendance à court et moyen terme, le prochain support ne sera plus que le niveau FIBO 23,6. Actualités des entreprises : Nemetschek (NEM.DE) - La société a reçu une recommandation d'achat de la part d'une banque d'investissement. Le cours augmente de plus de +2 %. Raiffeisen (RAW.DE) - La Commission européenne décide de transférer les avoirs gelés des oligarques russes sous la gestion de la banque. La valorisation augmente de plus de 2 %.

