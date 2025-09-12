DE40 : Les marchés européens attendent la décision de la Réserve fédérale.

Les marchés financiers européens connaissent aujourd'hui une vague de pessimisme. Les contrats à terme sur l'indice DE40 sont en baisse de plus de 0,4 %, tandis que l'EU50 recule de plus de 0,8 %. Les contrats à terme FRA40 et ITA40 affichent également des performances médiocres, avec des pertes d'environ 0,9 % et 0,8 % respectivement.

Le marché réagit aux chiffres de l'inflation publiés aujourd'hui en Allemagne et aux anticipations avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt. Les données allemandes montrent que l'inflation des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,2 % en glissement annuel, conformément aux prévisions, et de 0,1 % en glissement mensuel, ce qui correspond également aux attentes.

L'indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) a augmenté de 2,1 % en glissement annuel et de 0,1 % en glissement mensuel. Bien que l'inflation reste stable, les investisseurs pourraient craindre que de nouvelles hausses de prix n'influencent les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Dans le contexte des anticipations en matière de politique monétaire, les investisseurs attendent avec impatience la décision de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d'intérêt. La Fed devrait s'orienter vers un nouvel assouplissement monétaire, ce qui pourrait avoir un impact sur les marchés financiers mondiaux. Source: xStation5

Volatilité observée sur l'ensemble du marché européen

Source: xStation L'indice allemand DE40 est en baisse de 0,4 % lors de la séance d'aujourd'hui et se négocie très près d'un niveau de soutien défini par la moyenne mobile exponentielle sur 100 jours (courbe orange sur le graphique). Cette zone agit comme un soutien technique, contribuant à limiter la poursuite de la baisse. Cependant, le sentiment du marché reste prudent, car la décision de la Réserve fédérale américaine prévue la semaine prochaine pourrait avoir un impact significatif sur le sentiment du marché mondial, y compris sur les indices européens. Source : xStation Actualités de l'entreprise : Hannover Re (HNR.DE) est en hausse de près de 3 % aujourd'hui après que l'UBS ait relevé la note du titre de « neutre » à « acheter », soulignant la forte résilience financière de la société. Les analystes notent que la société se négocie avec une décote de 6 % par rapport au secteur, malgré une croissance stable de ses bénéfices et de solides performances. La société pourrait bénéficier des anticipations des investisseurs concernant un éventuel ralentissement du marché, car son profil défensif en fait un choix relativement sûr dans le secteur. UBS a fixé un nouvel objectif de cours de 280 €, ce qui implique une hausse d'environ 16 % par rapport aux niveaux actuels.

Stellantis (STLAM.IT) est en baisse d'environ 1,7 % après qu'UBS ait abaissé ses prévisions pour la société, soulignant un retard dans la reprise de ses performances financières. Les analystes soulignent les défis actuels tels que les coûts élevés, la faiblesse de la demande et la forte concurrence des fabricants chinois.

BAE Systems (BSP.DE) est en hausse d'environ 1 % dans un contexte de demande croissante d'armes et d'équipements militaires. L'augmentation des dépenses de défense en Europe et les tensions géopolitiques persistantes contribuent aux prévisions positives pour l'entreprise, qui est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de technologies de défense.

