DE40 : Les marchés européens reculent en raison d'inquiétudes concernant le secteur bancaire américain

Vendredi, les indices boursiers européens ont fortement chuté, perdant jusqu'à 1 à 2 %. Cependant, ces baisses n'ont pas été déclenchées par les données macroéconomiques locales, mais par les inquiétudes croissantes concernant la situation du secteur bancaire aux États-Unis. Les signaux négatifs concernant la qualité des portefeuilles de prêts de certaines banques régionales américaines (notamment Zions, Jefferies et Western Alliance) ont provoqué une augmentation de l'aversion au risque à l'échelle mondiale et une fuite des investisseurs vers des actifs refuges.

Dans le même temps, les données définitives sur l'inflation dans la zone euro ont été publiées, confirmant les estimations précédentes. L'IPC a augmenté de 2,2 % en glissement annuel, soit une hausse par rapport au mois précédent (2,0 %), tandis que l'inflation sous-jacente est restée stable à 2,3 % en glissement annuel, inchangée par rapport à la lecture précédente. Malgré ces résultats attendus, le marché des devises est resté indifférent et le taux de change EUR/USD n'a pas réagi de manière significative.

L'absence de volatilité de l'euro-dollar suggère que les investisseurs ne considèrent pas actuellement l'inflation comme le principal moteur du marché. Le thème dominant reste le secteur bancaire et les risques systémiques qui y sont liés. En outre, l'incertitude politique en France, même si le Premier ministre a survécu à un vote de défiance, sape la confiance dans la situation budgétaire du pays, ce qui ne favorise pas la stabilité du sentiment du marché européen.

Dans ce contexte, l'euro perd du terrain, tandis que le dollar gagne en attractivité en tant que valeur refuge. En l'absence de nouvelles impulsions de la part de la BCE ou de la Fed et de surprises dans les données macroéconomiques, le taux de change EUR/USD pourrait rester dans une fourchette de fluctuation limitée. L'attention du marché se détourne actuellement de l'inflation pour se concentrer sur les risques potentiels liés au secteur financier, qui seront déterminants pour l'orientation des cotations dans un avenir proche.

Volatilité actuellement observée sur le marché européen dans son ensemble.

Les contrats à terme sur le DAX sont en baisse aujourd'hui, principalement sous la pression du sentiment négatif lié aux problèmes des banques régionales américaines. L'indice perd de la valeur, ce qui montre un affaiblissement clair de l'appétit pour le risque des investisseurs dans le secteur financier. Le graphique montre une baisse après une période de gains solides, le DAX passant sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) clé de 50 jours et testant celle de 100 jours. Les niveaux de soutien clés, tels que les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 jours, sont sous pression, et il sera important de les maintenir pour stabiliser le marché et inverser la tendance. Si le DAX ne parvient pas à se maintenir au-dessus de ces moyennes, cela pourrait annoncer de nouvelles baisses à court terme.

Actualités d'entreprises :

Les actions de Continental (CON.DE) ont augmenté de 8 % après que la Deutsche Bank a relevé sa recommandation pour la société, soulignant des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, principalement grâce aux bonnes performances de la division pneumatiques. La banque a également relevé son objectif de cours de 63 € à 65 €, soulignant la résilience du segment pneumatiques qui, grâce à un mix produit favorable et à des prix stables, a compensé la baisse des volumes et les défis externes tels que les droits de douane et les pressions monétaires. Les résultats du troisième trimestre 2025 ont dépassé les prévisions en termes de bénéfices, de flux de trésorerie et de marges globales du groupe. Le segment des pneumatiques, avec un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros, est resté stable d'une année sur l'autre malgré une baisse des volumes d'environ 1 %. La marge EBIT ajustée de cette division s'est élevée à 14,3 %, soit nettement au-dessus du consensus de 13 %, ce qui se traduit par un avantage d'environ 10 % par rapport aux prévisions.

Les actions de la Deutsche Bank (DBK.DE) ont chuté de 5,8 % dans un contexte de vente massive des actions bancaires à l'échelle mondiale, déclenchée par les inquiétudes concernant la qualité du crédit des banques régionales américaines. Hier, Zions Bancorporation a annoncé une perte de 50 millions de dollars sur deux prêts, et Western Alliance a déposé une plainte pour fraude, ce qui a suscité l'inquiétude des investisseurs quant aux normes de crédit dans le secteur bancaire.

Les actions des géants allemands de la défense Rheinmetall (RHM.DE) et RENK (R3NK.DE) sont en baisse suite à l'annonce de la rencontre entre les présidents Trump et Poutine. Les investisseurs craignent que les discussions ne conduisent à une désescalade du conflit en Ukraine, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la demande d'équipements militaires et donc limiter les revenus des entreprises du secteur de la défense.