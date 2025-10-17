DE40 : Les marchés européens reculent en raison d'inquiétudes concernant le secteur bancaire américain

- La baisse des indices européens (1 à 2 %) a été causée par les inquiétudes croissantes concernant la qualité des prêts des banques régionales américaines et par une aversion mondiale pour le risque.
- L'inflation dans la zone euro a été conforme aux prévisions (IPC de 2,2 % en glissement annuel), mais cela n'a eu aucune incidence sur le taux de change EUR/USD ; les inquiétudes concernant la stabilité du secteur financier et la situation politique en France restent dominantes.
- La baisse des indices européens (1 à 2 %) a été causée par les inquiétudes croissantes concernant la qualité des prêts des banques régionales américaines et par une aversion mondiale pour le risque.
- L'inflation dans la zone euro a été conforme aux prévisions (IPC de 2,2 % en glissement annuel), mais cela n'a eu aucune incidence sur le taux de change EUR/USD ; les inquiétudes concernant la stabilité du secteur financier et la situation politique en France restent dominantes.
Vendredi, les indices boursiers européens ont fortement chuté, perdant jusqu'à 1 à 2 %. Cependant, ces baisses n'ont pas été déclenchées par les données macroéconomiques locales, mais par les inquiétudes croissantes concernant la situation du secteur bancaire aux États-Unis. Les signaux négatifs concernant la qualité des portefeuilles de prêts de certaines banques régionales américaines (notamment Zions, Jefferies et Western Alliance) ont provoqué une augmentation de l'aversion au risque à l'échelle mondiale et une fuite des investisseurs vers des actifs refuges.
Dans le même temps, les données définitives sur l'inflation dans la zone euro ont été publiées, confirmant les estimations précédentes. L'IPC a augmenté de 2,2 % en glissement annuel, soit une hausse par rapport au mois précédent (2,0 %), tandis que l'inflation sous-jacente est restée stable à 2,3 % en glissement annuel, inchangée par rapport à la lecture précédente. Malgré ces résultats attendus, le marché des devises est resté indifférent et le taux de change EUR/USD n'a pas réagi de manière significative.
L'absence de volatilité de l'euro-dollar suggère que les investisseurs ne considèrent pas actuellement l'inflation comme le principal moteur du marché. Le thème dominant reste le secteur bancaire et les risques systémiques qui y sont liés. En outre, l'incertitude politique en France, même si le Premier ministre a survécu à un vote de défiance, sape la confiance dans la situation budgétaire du pays, ce qui ne favorise pas la stabilité du sentiment du marché européen.
Dans ce contexte, l'euro perd du terrain, tandis que le dollar gagne en attractivité en tant que valeur refuge. En l'absence de nouvelles impulsions de la part de la BCE ou de la Fed et de surprises dans les données macroéconomiques, le taux de change EUR/USD pourrait rester dans une fourchette de fluctuation limitée. L'attention du marché se détourne actuellement de l'inflation pour se concentrer sur les risques potentiels liés au secteur financier, qui seront déterminants pour l'orientation des cotations dans un avenir proche.
Source: xStation
Volatilité actuellement observée sur le marché européen dans son ensemble.
Source: xStation
Les contrats à terme sur le DAX sont en baisse aujourd'hui, principalement sous la pression du sentiment négatif lié aux problèmes des banques régionales américaines. L'indice perd de la valeur, ce qui montre un affaiblissement clair de l'appétit pour le risque des investisseurs dans le secteur financier. Le graphique montre une baisse après une période de gains solides, le DAX passant sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) clé de 50 jours et testant celle de 100 jours. Les niveaux de soutien clés, tels que les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 jours, sont sous pression, et il sera important de les maintenir pour stabiliser le marché et inverser la tendance. Si le DAX ne parvient pas à se maintenir au-dessus de ces moyennes, cela pourrait annoncer de nouvelles baisses à court terme.
Source : xStation5
Actualités d'entreprises :
Les actions de Continental (CON.DE) ont augmenté de 8 % après que la Deutsche Bank a relevé sa recommandation pour la société, soulignant des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, principalement grâce aux bonnes performances de la division pneumatiques. La banque a également relevé son objectif de cours de 63 € à 65 €, soulignant la résilience du segment pneumatiques qui, grâce à un mix produit favorable et à des prix stables, a compensé la baisse des volumes et les défis externes tels que les droits de douane et les pressions monétaires. Les résultats du troisième trimestre 2025 ont dépassé les prévisions en termes de bénéfices, de flux de trésorerie et de marges globales du groupe. Le segment des pneumatiques, avec un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros, est resté stable d'une année sur l'autre malgré une baisse des volumes d'environ 1 %. La marge EBIT ajustée de cette division s'est élevée à 14,3 %, soit nettement au-dessus du consensus de 13 %, ce qui se traduit par un avantage d'environ 10 % par rapport aux prévisions.
Les actions de la Deutsche Bank (DBK.DE) ont chuté de 5,8 % dans un contexte de vente massive des actions bancaires à l'échelle mondiale, déclenchée par les inquiétudes concernant la qualité du crédit des banques régionales américaines. Hier, Zions Bancorporation a annoncé une perte de 50 millions de dollars sur deux prêts, et Western Alliance a déposé une plainte pour fraude, ce qui a suscité l'inquiétude des investisseurs quant aux normes de crédit dans le secteur bancaire.
Les actions des géants allemands de la défense Rheinmetall (RHM.DE) et RENK (R3NK.DE) sont en baisse suite à l'annonce de la rencontre entre les présidents Trump et Poutine. Les investisseurs craignent que les discussions ne conduisent à une désescalade du conflit en Ukraine, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la demande d'équipements militaires et donc limiter les revenus des entreprises du secteur de la défense.
Publication hebdomadaire du nombre de plateformes de forage aux Etats-Unis (17.10.2025)
Le VIX recule de 10 % alors que Wall Street tente de rebondir.
Trois marchés à surveiller la semaine prochaine - (17.10.2025)
M. Musalem, membre de la Fed, s'exprime sur l'économie américaine et les droits de douane.
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."