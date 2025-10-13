DE40 : Les marchés européens se redressent après une correction

Points clés Les marchés européens se redressent après les corrections, principalement grâce à l'assouplissement du discours de Donald Trump envers la Chine.

Les fabricants pharmaceutiques européens tentent de contourner les droits de douane.

Les actions des constructeurs automobiles progressent malgré une situation difficile.

La formation du nouveau gouvernement français rassure certains investisseurs.

La semaine sur les marchés boursiers européens commence clairement par des gains. La plupart des principaux indices d'Europe occidentale connaissent un rebond solide, qui peut être interprété comme une hausse corrective après les baisses de la semaine dernière. Le DAX allemand, ainsi que le CAC40 et le FTSE MIB italien, gagnent en moyenne plus de 1 % à l'ouverture. Malgré l'absence de publications macroéconomiques significatives, la séance d'aujourd'hui est marquée par d'importantes fluctuations des cours. Il est évident que les investisseurs européens réagissent à nouveau principalement aux événements outre-Atlantique, mais cette fois-ci, le sentiment est positif. Donald Trump a sensiblement modéré sa politique et ses déclarations concernant la guerre commerciale avec la Chine, ce qui a considérablement réduit les tensions sur les marchés. De plus, une certaine impulsion pour les marchés locaux est venue de France, où un nouveau gouvernement a été formé à un rythme rapide. La résolution partielle de l'impasse politique réduit l'incertitude et donne aux investisseurs une raison modeste mais notable d'être optimistes. Source : Bloomberg Terminal LP Nous observons des gains notables dans tous les secteurs. Parmi les leaders de la croissance en Europe figurent actuellement les entreprises du secteur automobile, les sociétés pharmaceutiques et le secteur informatique au sens large. DE40 (D1)

Source: Xstation5 Le graphique montre qu'après avoir rebondi sur les niveaux du dernier ATH, l'indice est temporairement tombé sous les lignes de tendance à moyen et long terme (orange et rouge). Cependant, un rapide dépassement au-dessus de celles-ci a confirmé leur importance technique. Actuellement, les cotations se situent dans la zone du retracement FIBO 23,6 % de la dernière vague haussière, qui constitue un point clé de résistance/support. Pour maintenir un scénario positif, il est nécessaire de défendre la résistance autour de 24 380 points, car son franchissement pourrait déclencher une correction vers 24 100 points. L'indicateur RSI reste dans la zone d'évaluation modérée, ce qui suggère un sentiment neutre. Actualités des entreprises : SUESS MicroTec (SMHN.DE) — Le fabricant de semi-conducteurs affiche une hausse de plus de 13 % après avoir reçu une recommandation positive d'une banque d'investissement. Les sociétés pharmaceutiques ont proposé des approvisionnements/remises au système de santé américain en échange d'exemptions tarifaires. Les actionnaires ont des réactions mitigées. AstraZeneca (AZN.UK) recule d'environ 1 %. Sanofi (SNF.FR) progresse d'environ 0,5 %, Novo Nordisk (NOVOB.DK) recule de 2 %. PSI Software (PSAN.DE) - Le producteur de logiciels pour les fabricants d'énergie affiche une hausse de 34 %, stimulée par le projet d'acquisition de la société par un fonds privé. Cela s'inscrit dans la continuité du mouvement de la semaine dernière, au cours de laquelle la société avait déjà progressé d'environ 38 %. Malgré des bases fondamentales peu solides, les constructeurs automobiles européens connaissent un rebond général. BMW(.DE) affiche une hausse de 1,7 %, Stellantis (STLAM.IT) une hausse de 2,3 %. Theon International (THEON.NL) - Le fabricant grec de systèmes de vision nocturne a annoncé l'acquisition d'actions de l'un de ses partenaires français, ce qui a entraîné une hausse de plus de 8 % du cours de son action.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."