La fin de semaine n’apporte pas d’amélioration du sentiment sur le marché boursier américain. Au contraire, le NASDAQ100 recule de près de 2 %. Le Russell2000 et le S&P500 s’en sortent un peu mieux, avec des baisses légèrement supérieures à 1 %. Le Dow reste relativement stable, limitant ses pertes à 0,5 %.

Les données de l’Université du Michigan ont montré un affaiblissement marqué du sentiment des consommateurs. L’indice évaluant la situation actuelle a enregistré une baisse particulièrement importante. Ces chiffres ont fortement surpris les participants au marché, et la tendance reste clairement négative.

Kevin Hassett, l’un des principaux conseillers économiques de la Maison Blanche, a déclaré que l’impact de la fermeture du gouvernement sur l’économie est « bien pire que prévu ».

En raison de pénuries extrêmes de ressources et de personnel, la FAA a réduit le trafic aérien aux États-Unis de 4 %. Si le gouvernement américain ne parvient pas à un accord sur le financement, la réduction passera à 6 % jeudi.

La situation des indices européens est légèrement meilleure qu’aux États-Unis. Les plus fortes baisses concernent l’Espagne et la Pologne, avec des indices principaux en recul de 1,5 %. Le DAX40 et le FTSE100 s’en sortent mieux, avec des baisses limitées à 0,5 %. Les contrats CAC40 affichent même une hausse de 0,3 %.

Sur le marché des matières premières, les mouvements restent limités malgré les baisses significatives des indices. Les contrats café progressent de près de 4 %, tandis que le cacao et le blé reculent de 3 % et 1,5 % respectivement.

Les métaux précieux enregistrent de légères hausses : l’or grimpe d’environ 0,6 % et repasse au-dessus de 4 000 $ l’once. Le palladium et le platine s’apprécient chacun de 1,2 %.

Le marché des cryptomonnaies ne se laisse pas tirer vers le bas par la Bourse et récupère ses pertes du début de semaine. Le Bitcoin gagne 1,2 % et repasse au-dessus de 100 000 $ dans la séance d’aujourd’hui. L’Ethereum progresse de plus de 3 %, et les tokens plus petits affichent des hausses de plusieurs dizaines de pourcents.

Sur le marché Forex, le dollar américain est le perdant parmi les principales devises, reculant face à l’euro (-0,2 %) et au franc suisse (-0,2 %). Le dollar canadien et la livre sterling se renforcent.

Airbnb a publié des résultats où la société a réussi à dépasser les attentes de revenus, mais le BPA a déçu et les marges ont été sous pression à cause de charges fiscales exceptionnelles et d’investissements. Les perspectives pour les investisseurs sont encouragées par les promesses d’expansion supplémentaire en Asie et en Amérique du Sud ainsi que par le développement de solutions de paiement différé/par acomptes.

Take-Two a annoncé le report de la sortie de son jeu très attendu, GTA6, ce qui a entraîné une forte chute du cours de l’action.

