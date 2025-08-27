DE40 : Nouvelle journée de pertes en Europe. Le dollar se redresse.

Les indices européens poursuivent leur recul d'hier dans un contexte marqué par les inquiétudes liées à la politique et au budget français. Le DE40 perd 0,4 %, l'ITA40 recule de 0,6 %. L'EU50 et le UK100 sont en baisse respectivement de 0,15 % et 0,25 %. Le dollar a récupéré une partie de ses pertes face à l'euro, causées par le licenciement de Lisa Cook par Donald Trump. L'EURUSD recule de 0,5 %. Le marché est dans l'attente des résultats de NVIDIA.
L'ouverture des bourses européennes sur une nouvelle journée de baisse s'explique principalement par la correction des gains de la semaine dernière suite à un changement de sentiment et à des problèmes internes en France. Un vote de défiance à l'égard du gouvernement français pourrait retarder considérablement l'approbation du budget, ce qui aurait des conséquences négatives pour la deuxième économie européenne.
Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuiteRejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile
Le climat des affaires allemand s'améliore selon le rapport IFO publié en début de semaine, mais ce sentiment n'est pas partagé par les consommateurs allemands.
L'indice GfK de confiance des consommateurs est inférieur aux attentes :
- Publié : -23,6 (attendu -21,7, précédent -21,7)
L'Association allemande du commerce de détail demande le soutien du gouvernement face aux inquiétudes concernant le marché du travail et la consommation.
Effondrement des entreprises britanniques de vente au détail. Le moral des consommateurs britanniques continue de se détériorer, les ménages se serrant la ceinture face à la hausse des factures, à l'inflation et aux perspectives de plus en plus sombres sur le marché du travail. La Deutsche Bank met en garde le secteur britannique contre de nouvelles baisses. Associated British Foods recule de 5 %, Wickes et Kingfisher voient leurs investissements déclassés.
Le rapport de la CBI montre une baisse des ventes supérieure aux prévisions.
- Publié : -32 (prévisions : -28, précédent : -34)
DE40 (D1)
Source:Xstation
Le prix a rompu la formation triangulaire ascendante à moyen terme précédente, prolongeant ainsi la limite inférieure de la formation. Le gap de demande par rapport à la résistance fixée par le pic local est un signe de faiblesse de la tendance. Actuellement, le prix s'est arrêté à la moyenne EMA50. La prochaine zone de soutien sera une ligne de tendance haussière moins raide, soutenue en outre par la moyenne EMA100. Si le prix franchit également cette limite, cela pourrait signaler un renversement de tendance à moyen ou même à long terme, et le prix pourrait alors se diriger vers l'EMA200 et le plus bas de juin, à 23 000 points.
Actualités des entreprises :
JD Sports (JD.UK) - Le détaillant britannique de vêtements et de chaussures de sport a enregistré une nouvelle baisse drastique de ses ventes de 3 %. Cependant, les investisseurs restent confiants et le cours de l'action augmente de 2,5 %.
Rio Tinto (RIO.UK) - Le PDG annonce une restructuration de l'entreprise en unités spécialisées dans l'extraction de matières premières spécifiques. La division sera divisée en plusieurs secteurs : fer, aluminium, lithium et cuivre. Les actions de la société gagnent 0,5 %.
Hochschild Mining (HoC.UK) - La société a revu à la baisse ses prévisions annuelles en raison des résultats décevants de ses mines brésiliennes. Le cours de l'action s'effondre de 16 %.
Rheinmetall (RHM.DE) - Lockheed Martin propose un partenariat avec le géant allemand de la défense pour la production de systèmes de missiles. Rheinmetall produit actuellement principalement des missiles antiaériens, et le partenariat potentiel, actuellement en discussion avec Lockheed Martin, vise à étendre la production aux missiles tactiques ATACMS et aux missiles air-sol Hellfire. C'est ce que rapporte le magazine WirtschaftsWoche. Le cours de l'action Rheinmetall augmente de 0,2 %.
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."