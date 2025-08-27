DE40 : Nouvelle journée de pertes en Europe. Le dollar se redresse.

Les indices européens poursuivent leur recul d'hier dans un contexte marqué par les inquiétudes liées à la politique et au budget français. Le DE40 perd 0,4 %, l'ITA40 recule de 0,6 %. L'EU50 et le UK100 sont en baisse respectivement de 0,15 % et 0,25 %. Le dollar a récupéré une partie de ses pertes face à l'euro, causées par le licenciement de Lisa Cook par Donald Trump. L'EURUSD recule de 0,5 %. Le marché est dans l'attente des résultats de NVIDIA.

L'ouverture des bourses européennes sur une nouvelle journée de baisse s'explique principalement par la correction des gains de la semaine dernière suite à un changement de sentiment et à des problèmes internes en France. Un vote de défiance à l'égard du gouvernement français pourrait retarder considérablement l'approbation du budget, ce qui aurait des conséquences négatives pour la deuxième économie européenne.

Le climat des affaires allemand s'améliore selon le rapport IFO publié en début de semaine, mais ce sentiment n'est pas partagé par les consommateurs allemands.

L'indice GfK de confiance des consommateurs est inférieur aux attentes :

Publié : -23,6 (attendu -21,7, précédent -21,7)

L'Association allemande du commerce de détail demande le soutien du gouvernement face aux inquiétudes concernant le marché du travail et la consommation.

Effondrement des entreprises britanniques de vente au détail. Le moral des consommateurs britanniques continue de se détériorer, les ménages se serrant la ceinture face à la hausse des factures, à l'inflation et aux perspectives de plus en plus sombres sur le marché du travail. La Deutsche Bank met en garde le secteur britannique contre de nouvelles baisses. Associated British Foods recule de 5 %, Wickes et Kingfisher voient leurs investissements déclassés.

Le rapport de la CBI montre une baisse des ventes supérieure aux prévisions.

Publié : -32 (prévisions : -28, précédent : -34)

DE40 (D1)





Source:Xstation

Le prix a rompu la formation triangulaire ascendante à moyen terme précédente, prolongeant ainsi la limite inférieure de la formation. Le gap de demande par rapport à la résistance fixée par le pic local est un signe de faiblesse de la tendance. Actuellement, le prix s'est arrêté à la moyenne EMA50. La prochaine zone de soutien sera une ligne de tendance haussière moins raide, soutenue en outre par la moyenne EMA100. Si le prix franchit également cette limite, cela pourrait signaler un renversement de tendance à moyen ou même à long terme, et le prix pourrait alors se diriger vers l'EMA200 et le plus bas de juin, à 23 000 points.

Actualités des entreprises :

JD Sports (JD.UK) - Le détaillant britannique de vêtements et de chaussures de sport a enregistré une nouvelle baisse drastique de ses ventes de 3 %. Cependant, les investisseurs restent confiants et le cours de l'action augmente de 2,5 %.

Rio Tinto (RIO.UK) - Le PDG annonce une restructuration de l'entreprise en unités spécialisées dans l'extraction de matières premières spécifiques. La division sera divisée en plusieurs secteurs : fer, aluminium, lithium et cuivre. Les actions de la société gagnent 0,5 %.

Hochschild Mining (HoC.UK) - La société a revu à la baisse ses prévisions annuelles en raison des résultats décevants de ses mines brésiliennes. Le cours de l'action s'effondre de 16 %.

Rheinmetall (RHM.DE) - Lockheed Martin propose un partenariat avec le géant allemand de la défense pour la production de systèmes de missiles. Rheinmetall produit actuellement principalement des missiles antiaériens, et le partenariat potentiel, actuellement en discussion avec Lockheed Martin, vise à étendre la production aux missiles tactiques ATACMS et aux missiles air-sol Hellfire. C'est ce que rapporte le magazine WirtschaftsWoche. Le cours de l'action Rheinmetall augmente de 0,2 %.