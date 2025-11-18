Mardi, les contrats à terme sur actions américaines sont en baisse. Depuis plusieurs jours, les marchés observent une chute prolongée et marquée des cryptomonnaies, qui semble résulter d’une aversion généralisée au risque et d’une volatilité accrue sur les marchés actions. L’incertitude grandit quant à la durabilité du récent rally porté par la technologie, tandis que l’attention de Wall Street se tourne progressivement vers le rapport financier de Nvidia (NVDA.US), attendu demain après la séance américaine. Les commentaires positifs des analystes d’Evercore ISI ne se sont pas reflétés dans le cours de l’action aujourd’hui, qui recule de plus de 2 %.

Au cours de la semaine se terminant le 18 octobre 2025, le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis s’est établi à 232 000, un niveau quasiment inchangé par rapport à la période précédente et supérieur aux moyennes des derniers mois.

Le nombre de personnes continuant de percevoir des allocations atteint 1,957 million, en légère hausse par rapport aux 1,947 million de la semaine précédente. Ce chiffre reste relativement proche de son plus haut niveau depuis 2021.

Pendant la fermeture du gouvernement fédéral, les rapports sur le chômage et plusieurs indicateurs économiques clés n’ont pas été publiés selon le calendrier habituel, compliquant l’évaluation précise de la situation actuelle du marché du travail. Ni le dollar ni les indices n’ont réagi à ces données retardées. Nous attendons le rapport sur le marché du travail jeudi, puis les salaires réels vendredi.

Dans le secteur technologique, AMD et Micron se distinguent aujourd’hui par leurs baisses, corrigeant une partie des gains récents qui avaient résisté à l’aversion au risque observée sur les indices. Les actions de la société chinoise PDD Holdings (propriétaire de Temu, PDD.US) sont également en baisse aujourd’hui après des résultats décevants.

Source: xStation5

Source: xStation5

Macro US

L’indice révisé des commandes de biens durables de base (Core Durable Goods) aux États-Unis ressort à +0,3 % contre +0,4 % attendu et +0,4 % précédemment.

Les commandes de biens durables révisées en glissement annuel (YoY) s’établissent à +2,9 % (prévision : 2,9 %, précédent : 2,9 %).

Les commandes à l’industrie (Factory Orders) ressortent à +1,4 % en mensuel, en ligne avec les attentes (1,4 %), après -1,3 % précédemment.

L’indice NAHB du marché immobilier ressort à 38, contre 37 attendu et 37 précédemment.

L’indice du dollar américain (USDIDX) recule légèrement après des données macroéconomiques un peu plus faibles que prévu, signalant une progression mensuelle des commandes de biens durables inférieure aux attentes.

Actualités entreprises

Les actions d’Axalta (AXTA.US) progressent aujourd’hui après l’annonce d’une fusion avec Akzo Nobel, qui donnera naissance à un géant mondial des revêtements industriels, valorisé environ 25 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée entre fin 2026 et début 2027 et donnera aux actionnaires d’Akzo Nobel une participation de 55 % dans la nouvelle entité, contre 45 % pour ceux d’Axalta.

La société combinée prévoit de générer environ 17 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et de réaliser 600 millions de dollars de synergies de coûts, dont 90 % dans les trois premières années.

Elle conservera deux sièges sociaux, à Amsterdam et à Philadelphie, et, après une période transitoire durant laquelle elle sera cotée sur deux bourses, sera finalement listée sur le NYSE sous un nouveau nom et un nouveau symbole. Greg Poux-Guillaume, actuel PDG d’Akzo Nobel, dirigera l’entité fusionnée, qui regroupera plus de 100 marques, 173 sites de production et 91 centres de recherche et développement.

Source: xStation5

Blue Owl Capital (OWL.US) recule d’environ 5 % après une nouvelle pression liée à la décision de suspendre le rachat d’actions des investisseurs du fonds BDC privé de 1,8 milliard de dollars, jusqu’à sa fusion avec le plus grand OBDC public de 17,6 milliards de dollars au début de l’année prochaine. Une fois la fusion finalisée, les investisseurs du fonds privé recevront des actions OBDC, ce qui, compte tenu de la décote actuelle du marché, pourrait entraîner des pertes allant jusqu’à 20 %. Blue Owl affirme que cette opération permettra de créer une plateforme plus efficace, d’accroître le potentiel de gains et de restaurer la liquidité pour les détenteurs du fonds privé, en soulignant que la volatilité récente des BDC est naturelle et reflète la dynamique du marché plutôt qu’une détérioration de la qualité du crédit.

LifeMD (LFMD.US) chute de plus de 10 % après avoir publié des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes, tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfices, malgré une croissance des ventes de 13 % en glissement annuel. La société a mis à jour ses prévisions pour tenir compte de la vente majoritaire de sa participation dans WorkSimpli Software. Pour le quatrième trimestre 2025, elle prévoit un chiffre d’affaires de 45 à 46 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 3 à 4 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’année 2025, le chiffre d’affaires est désormais attendu entre 192 et 193 millions de dollars, contre 250 à 255 millions précédemment. L’EBITDA ajusté est quant à lui prévu entre 13,5 et 14,5 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 254 % par rapport à 2024.

Ceva (CEVA.US) perd plus de 10 %, mais a déjà récupéré une partie des pertes liées à l’ouverture d’une offre publique de 3 millions d’actions, les assureurs disposant d’une option de 30 jours pour acheter 450 000 actions supplémentaires. Toutes les actions sont vendues par la société, qui prévoit d’utiliser le produit de l’opération pour d’éventuelles acquisitions, des investissements dans des technologies ou des activités complémentaires, ainsi que pour des besoins généraux tels que le fonds de roulement, les dépenses d’investissement ou le rachat d’actions.



Source: xStation5