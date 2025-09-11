DE40 : Optimisme prudent dans le contexte de la BCE

L'ouverture des marchés boursiers en Europe occidentale se déroule aujourd'hui dans un climat de prudence accrue. Des indices tels que le UK100 et le FRA40 affichent aujourd'hui de légères hausses, tandis que le DE40 allemand reste pratiquement inchangé. Cette réaction modérée des investisseurs indique que le marché se concentre sur les décisions à venir et les données macroéconomiques.

Le DE40, principal indice de la bourse de Francfort, a débuté la séance d'aujourd'hui dans le calme, reflétant l'anticipation des investisseurs face à des événements macroéconomiques clés. Les cotations restent stables et la volatilité est limitée : le marché semble être dans une phase d'attente avant les décisions. Les acteurs du marché se concentrent principalement sur les communications de la Banque centrale européenne et la publication des données sur l'inflation, qui pourraient donner une orientation plus claire au marché allemand dans les heures et les jours à venir.

Données macroéconomiques :

Au début de la séance, les mouvements sont assez faibles. Les marchés européens retiennent leur souffle, dans l'attente d'une série de données et de décisions extrêmement importantes. Aujourd'hui, cela comprend :

La décision de la Banque centrale européenne concernant les taux d'intérêt. Le marché ne s'attend à aucun changement de politique.

Aux États-Unis, la publication de l'IPC et du nombre de demandes d'allocations chômage, qui sont essentiels pour déterminer l'orientation future de l'économie et des marchés.

La décision de la Banque centrale européenne est cruciale pour les marchés, car elle détermine l'orientation du coût de l'argent dans la zone euro. Tout changement, ou même le ton de la communication, a une incidence directe sur la valorisation des actifs et les perspectives de croissance. Le marché s'attend à ce que la Banque centrale européenne n'apporte aucun changement aujourd'hui et maintienne sa politique monétaire actuelle. Les investisseurs partent du principe que les taux d'intérêt resteront inchangés et que les éventuelles orientations futures n'apparaîtront que dans la communication et les déclarations de Christine Lagarde. Cette approche signifie que l'élément clé ne sera pas la réunion elle-même, mais son interprétation : le marché analysera le ton des déclarations de la banque centrale.

Les données provenant des États-Unis, en revanche, ont un impact significatif sur les marchés européens, car elles façonnent les attentes mondiales concernant la politique de la Réserve fédérale et, par conséquent, les flux de capitaux. Des chiffres de l'inflation ou du marché du travail supérieurs aux prévisions pourraient inciter la Fed à maintenir une position plus restrictive, ce qui renforce généralement le dollar et affaiblit l'euro. Pour les entreprises européennes, cela se traduit à la fois par des conditions de financement plus difficiles et une pression sur la valorisation des actions.

À l'inverse, des données américaines plus faibles pourraient soutenir le sentiment sur le Vieux Continent, car elles augmenteraient les chances d'une baisse plus rapide des taux d'intérêt outre-Atlantique. Un tel scénario améliore l'appétit mondial pour le risque, encourage les flux de capitaux vers les marchés boursiers et pourrait se traduire par une impulsion positive pour les indices européens, y compris le DAX.

DE40 (D1)



Source: Xstation

Le DAX reste en phase de correction et consolide autour d'une zone de support clé, où la zone de demande et le niveau FIBO 38,2 se chevauchent. La défense de cette zone pourrait ouvrir la voie à un rebond et à un nouveau test des moyennes mobiles et des zones de résistance supérieures, tandis qu'une cassure à la baisse augmenterait le risque d'une poursuite de la baisse vers les niveaux FIBO 50 et 61,8, voire, dans des scénarios extrêmes, vers un test de l'EMA200.

Actualités des entreprises :

Avio (AVIO.IT) — Bloomberg rapporte que le fabricant italien de lanceurs de fusées recherche des bailleurs de fonds pour financer des investissements dans l'expansion des infrastructures et la recherche. Les investisseurs sont déçus par les projets de l'entreprise, qui augmentent considérablement sa dette. Le cours de l'action chute de plus de 10 % à l'ouverture.

Buzzi (BZU.IT), Heidelberg (HEI.DE) — Les fournisseurs de ciment ont reçu une recommandation positive de JP Morgan, qui prévoit des résultats supérieurs à la moyenne pour le secteur européen. Les cours des actions des sociétés augmentent respectivement de 8 % et 3 %.

Adecco (ADEN.CH) — L'agence Jefferies a relevé sa recommandation pour Adecco, augmentant le prix cible de 18,5 CHF à 24 CHF. Les actions de l'entreprise ont augmenté de plus de 1 %.

Airbus (AIR.FR) — Le PDG de l'entreprise aéronautique a annoncé que malgré les retards, les livraisons des commandes seraient effectuées dans les délais. Les actions de l'entreprise ont augmenté de 2 %.