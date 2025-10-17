Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (17.10.2025)

Points clés Les banques régionales ont entraîné l'indice des petites capitalisations à la baisse après avoir déprécié des prêts liés à des affaires de fraude, notamment une perte de 50 millions de dollars pour Zions Bank. Les marchés attendent désormais le rapport sur l'IPC de septembre, qui a été reporté et devrait être publié vendredi malgré la fermeture des services publics.

Le métal a bondi de plus de 8 %, dépassant les niveaux de 4 100 à 4 300 dollars en raison des craintes géopolitiques et des anticipations de baisse des taux.

Après une telle hausse, les traders surveillent une éventuelle consolidation à court terme.

Les marchés des cryptomonnaies ont subi des liquidations record de 20 milliards de dollars à la suite des déclarations de Trump sur les droits de douane. Le bitcoin a chuté de 17 % par rapport à ses sommets d'octobre et pourrait tester le support de 100 000 dollars, une zone cruciale pour les haussiers comme pour les baissiers.

La semaine dernière a été marquée par une montée des tensions mondiales, allant de la reprise des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui a entraîné une liquidation massive sur le marché des cryptomonnaies, à des gains records pour les métaux précieux, stimulés par la demande d'actifs refuges. L'indice des petites capitalisations de Wall Street a connu des difficultés en raison des inquiétudes concernant le secteur bancaire et de la volatilité générale du marché. Dans ce climat d'incertitude, exacerbé par la fermeture actuelle du gouvernement américain et les menaces de droits de douane, trois actifs clés méritent une attention particulière au cours de la semaine à venir : le Russell 2000, le bitcoin et l'or. Russell 2000 Le secteur des petites capitalisations est plus sensible aux perturbations économiques, en particulier celles qui touchent le secteur bancaire — ce qui a précisément été la cause de la vague de ventes de la semaine dernière. Cette vague de baisses a été déclenchée par les annonces de plusieurs grandes institutions concernant la nécessité de déprécier des prêts accordés à des clients accusés de fraude. Zions Bank Corp a annoncé une perte de 50 millions de dollars. Les banques régionales publieront également leurs résultats trimestriels cette semaine. De plus, selon le Bureau of Labor Statistics, le rapport sur l'IPC, longtemps retardé, devrait être publié vendredi malgré la fermeture actuelle du gouvernement américain. La publication des données sur l'inflation de septembre pourrait avoir un impact significatif sur le marché boursier américain et le dollar. L'or L'or poursuit sa remontée parabolique, avec une hausse impressionnante de +8 % la semaine dernière. Le métal précieux a franchi plusieurs niveaux clés, notamment 4 100, 4 200 et 4 300 dollars l'once. L'incertitude géopolitique accrue, l'escalade des tensions commerciales avec la Chine et la fermeture actuelle du gouvernement américain alimentent tous les afflux de capitaux vers le métal précieux. Après des gains aussi spectaculaires, il est conseillé de surveiller de près les cours de l'or dans les jours à venir. Bitcoin Le marché des cryptomonnaies vient de connaître la plus importante liquidation de positions à effet de levier de son histoire. Vendredi dernier, le total des liquidations a dépassé les 20 milliards de dollars à la suite de l'escalade tarifaire de Trump. Le Bitcoin a déjà chuté de 17 % par rapport à ses sommets de début octobre et pourrait tester un support autour de 100 000 dollars. Quelle que soit la direction prise, les niveaux actuels sont critiques tant pour les haussiers que pour les baissiers, ce qui fait du Bitcoin l'un des actifs les plus importants à surveiller dans les jours à venir.

