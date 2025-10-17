Le VIX recule de 10 % alors que Wall Street tente de rebondir.

Points clés Le VIX recule de près de 10 % alors que les indices américains tentent de récupérer leurs pertes

Les CTA pourraient vendre davantage d'actions si le S&P 500 continue de baisser

Les gestionnaires de fonds ont réduit leurs liquidités et augmenté leur exposition aux actions

La courbe VIX s'est brièvement inversée, ce qui signifie que le VIX à court terme était supérieur aux contrats à terme, signe que les traders considèrent que l'incertitude à court terme l'emporte sur les risques à long terme. De telles inversions sont rares et coïncident souvent avec des tensions sur les marchés , mais celle-ci est décrite comme modérée , et non motivée par la panique.

, mais celle-ci est décrite comme , et non motivée par la panique. L' indice VIX au comptant a bondi à environ 24 , son plus haut niveau depuis la dernière vague de ventes déclenchée par les droits de douane en avril, avant de se stabiliser.

, son plus haut niveau depuis la dernière vague de ventes déclenchée par les droits de douane en avril, avant de se stabiliser. Selon les analystes, cette évolution montre que les excès spéculatifs ont été éliminés , et non qu'une crise se prépare.

, et non qu'une crise se prépare. Chris Murphy (Susquehanna Group) considère cette inversion comme une réaction temporaire : les traders s'attendent à des turbulences, mais ne paniquent pas .

considère cette inversion comme une réaction temporaire : les traders s'attendent à des turbulences, mais . En revanche, Dean Curnutt (Macro Risk Advisors) y voit un signal d'alerte , reflétant des inquiétudes plus profondes : valorisations élevées, tensions commerciales et fermeture prolongée du gouvernement américain.

y voit un , reflétant des inquiétudes plus profondes : valorisations élevées, tensions commerciales et fermeture prolongée du gouvernement américain. Historiquement, la plupart des creux du marché se produisent lors de la backwardation du VIX, mais ces cas font généralement suite à des corrections plus importantes du S&P 500 (5 %+) — contrairement au léger recul actuel.

Les analystes avertissent que si le VIX redescendait près de 14, cela indiquerait un retour d'une dangereuse complaisance sur le marché.

Les gestionnaires de fonds ont réduit leurs liquidités et augmenté leur exposition aux actions, ce qui pourrait limiter leur pouvoir d'achat lors de futures baisses.

Les conseillers en négociation de matières premières (CTA) ont un potentiel d'achat à la hausse limité, mais pourraient procéder à des ventes importantes (jusqu'à 46 milliards de dollars) si le S&P 500 recule encore de quelques pourcents.

Sentiment général : la volatilité devrait rester élevée, reflétant un marché qui équilibre optimisme et prudence après le choc lié aux droits de douane. Source: xStation5

