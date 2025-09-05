DE40 : Porsche quitte le DAX, l'industrie allemande affiche une certaine faiblesse

La séance d'aujourd'hui sur le marché boursier allemand a été marquée par des changements significatifs dans la composition de l'indice DAX. L'événement le plus important a été l'annonce du retrait de Porsche AG de l'indice de référence, trois ans seulement après son entrée en bourse. La société a été confrontée à une combinaison de facteurs défavorables, notamment les droits de douane américains, l'affaiblissement de la demande de voitures électriques et la baisse des ventes en Chine. À l'heure actuelle, la plupart des indices européens enregistrent des gains minimes. Les leaders de la croissance sont actuellement le NED25 et l'AUT20, avec des hausses d'environ 0,2 %. L'ITA40 et le SPA35 enregistrent une baisse d'environ 0,1 %. Le DE40 reste proche des niveaux d'ouverture. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans le même temps, les analystes financiers ont été très actifs. Mercedes-Benz a reçu une recommandation positive « surperformer » avec un potentiel de croissance de 13 %, et Heidelberg Materials a reçu une recommandation « acheter » de Goldman Sachs avec un potentiel encore plus important, atteignant 26 %. Cela montre à quel point les environnements macroéconomiques et géopolitiques affectent même les constructeurs automobiles les plus prestigieux. Sartorius AG sera également retirée du DAX, et sa place sera prise par GEA Group et Scout24, deux sociétés qui ont clairement gagné en valeur ces derniers mois. Données macroéconomiques : Les données publiées aujourd'hui ont montré une baisse des nouvelles commandes industrielles en Allemagne pour le troisième mois consécutif. Cela indique que les inquiétudes concernant l'état de l'économie allemande sont justifiées. Commandes industrielles M/M Publié : -2,9 % (Prévisions : 0,4 % Précédent : -0,2 %) Commandes industrielles a/a Publié : -3,4 % (Précédent : 1,7 %) Les données sur les ventes au détail au Royaume-Uni ont été légèrement meilleures, ce qui pourrait indiquer que la situation des consommateurs britanniques n'est pas encore aussi mauvaise que le pensent certains analystes. Ventes au détail a/a : Publié : 1,1 % (Prévisions : 1,2 % Précédent : 0,9 %) Ventes au détail en glissement mensuel : Publié : 0,6 % (Prévisions : 0,2 % Précédent : -0,3 %) DE40 (D1) Source: Xstation Le cours a techniquement défendu un niveau de soutien très solide à FIBO 38,2, renforcé par la moyenne EMA100. Le cours a rapidement rebondi à partir de la résistance et est revenu au-dessus de la dernière ligne de tendance, où il se maintient actuellement. Pour se retrouver à nouveau près des sommets et de la limite supérieure du canal de tendance, le cours doit d'abord franchir la zone autour de FIBO 23,6, où se trouve également la moyenne EMA50. Cette résistance est encore renforcée par une série de creux locaux enregistrés ces derniers mois. Actualités des entreprises : Porsche AG (PAH3.DE) - La prestigieuse marque allemande de voitures de sport quitte le DAX après moins de trois ans de présence. Cette décision fait suite à trois révisions à la baisse des prévisions et à la pression exercée par les droits de douane américains sur les voitures européennes. La société a perdu 33 % de sa valeur au cours de l'année. Mercedes-Benz (MBG.DE) - CICC a attribué à la société une recommandation « surperformer » avec un objectif de cours de 60 EUR, indiquant une hausse potentielle du cours de l'action de 13 %. La société affiche une hausse de 1 % à l'ouverture. Heidelberg Materials (HEI.DE) – Goldman Sachs a émis une recommandation « acheter » avec un objectif de cours de 240 EUR, ce qui représente une hausse de 26 % par rapport au cours actuel. L'entreprise affiche une hausse de 0,5 % à l'ouverture. E.On (EOAN.DE) – a cédé la société tchèque Gas Distribution à GasNet. Sartorius AG (SRT.DE) – quitte également le DAX, mais le cours de l'action de la société a augmenté de 2,2 % dans les échanges avant l'ouverture du marché aujourd'hui.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."