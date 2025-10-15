DE40 : Résultats satisfaisants et optimisme prudent

Les marchés boursiers européens ont débuté la séance de mercredi en enregistrant des gains significatifs, bénéficiant du sentiment positif des marchés étrangers et des résultats très solides des entreprises. Les investisseurs ont réagi avec optimisme aux signes d'amélioration économique et à l'assouplissement de la politique monétaire. Cependant, au fil de la journée, l'enthousiasme s'est progressivement estompé et les principaux indices ont perdu une partie de leurs gains initiaux, ce qui suggère une prudence persistante de la part des investisseurs. Les contrats EU50 sont en hausse de 0,6 %.

Au niveau des entreprises, l'attention s'est principalement portée aujourd'hui sur les résultats d'ASML et de Louis Vuitton. Les deux sociétés ont présenté des rapports solides, indiquant une croissance dans des segments clés de leur activité, ce qui a soutenu les indices européens en début de journée. De plus, les commentaires relativement conciliants de Jerome Powell hier après la clôture de la séance américaine ont apaisé certaines tensions sur les marchés, et l'effet positif de ces commentaires n'a été pleinement pris en compte que ce matin. La crise politique en France, qui a semé le doute parmi les investisseurs ces dernières semaines, semble entrer dans une phase de stabilisation après que le nouveau Premier ministre a réussi à obtenir le soutien du Parti socialiste.

Source: Bloomberg Finance Lp

Dans l'indice allemand, le secteur des matériaux et des produits chimiques, ainsi que celui des technologies de l'information, sont en tête des gains. Les secteurs pharmaceutique et de la distribution maintiennent également leur croissance. Les entreprises des médias et des télécommunications sont principalement en baisse.

Données macroéconomiques :

Les dernières données sur l'inflation des prix à la consommation en Espagne ont été publiées. L'indice IPC a augmenté de 3 % en glissement annuel, tandis qu'il a progressé de 0,2 % en glissement mensuel, ce qui s'est avéré supérieur aux attentes du marché. Un tel niveau d'inflation peut être préoccupant du point de vue de la stabilité des prix et de la politique monétaire future de la Banque centrale européenne, mais il indique également que la consommation reste relativement élevée malgré la pression croissante sur le marché du travail.



DE40 (D1)

Source: xStation5

Le cours s'approche progressivement du support situé autour de 24 350 points, marqué par les récents plus bas et la ligne de tendance à long terme. Les acheteurs n'ont pas réussi à défendre le niveau FIBO 23,6, ce qui indique une faible demande. De nouvelles baisses suggèrent une correction probable vers un support solide au niveau FIBO 50, où se trouve également la moyenne EMA100. Si les acheteurs souhaitent reprendre l'initiative, ils doivent surmonter la résistance à 24 550 points, ce qui pourrait ouvrir l'ouverture à un nouveau record historique.

Actualités des entreprises :

LVMH (MC.FR) - Le géant de la mode et des produits de luxe est en hausse de 13 % dans la séance d'aujourd'hui après avoir publié des résultats exceptionnels. La société a dépassé les prévisions consensuelles des analystes en matière de revenus, enregistrant une croissance des ventes avec une augmentation particulière de 2 % sur les marchés clés, notamment en Chine.

ASML (ASML.NL) — La société néerlandaise, pilier de l'ensemble du marché des semi-conducteurs, a également publié de très bons résultats. Elle n'a pas réussi à dépasser les attentes en matière de BPA, mais les estimations de chiffre d'affaires ont été dépassées. L'appétit pour les semi-conducteurs semble insatiable, générant des commandes d'une valeur de 5,4 milliards d'euros, ce qui est supérieur aux attentes. La société affiche une hausse de 3 %.

BASF (BAS.DE) - Le groupe chimique affiche une hausse de 1 % après que City ait relevé son objectif de cours.

BMW (BMW.DE) — Le géant automobile allemand a vu sa note abaissée par Jefferies, qui a changé sa recommandation à « conserver », estimant que Mercedes constituait un meilleur investissement. La valorisation de la société reste peu fluctuante.

Stellantis (STELA.IT) — Le conglomérat automobile a annoncé 13 milliards d'investissements aux États-Unis afin de contourner les droits de douane. Le cours de l'action est en hausse de plus de 2 %.

Lufthansa (LHA.DE) — Morgan Stanley a abaissé la recommandation de la société à « sous-pondérer », et celle-ci réagit par une baisse de son cours d'environ 0,5 %.