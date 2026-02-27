Dell bondit de 12 % grâce à l'IA qui génère une croissance de 40 % de son chiffre d'affaires 📈

Dell Technologies a publié ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2026, affichant un chiffre d'affaires, des bénéfices et des flux de trésorerie records. La société a également présenté des prévisions très optimistes pour l'exercice 2027, grâce à la croissance rapide de son segment de serveurs optimisés pour l'IA. La réaction du marché a été clairement positive, le titre ayant progressé de 12 % dans les échanges après la clôture.

Ces résultats confirment que Dell est en train de se transformer progressivement d'un fabricant traditionnel d'ordinateurs personnels en un fournisseur clé d'infrastructures de centres de données et de solutions d'IA. Le groupe Infrastructure Solutions Group (ISG) est désormais responsable de la majeure partie de la dynamique de croissance de la société, avec un chiffre d'affaires trimestriel des serveurs optimisés pour l'IA en hausse de plus de 300 % par rapport à l'année précédente. Dell a annoncé plus de 64 milliards de dollars de commandes de serveurs IA pour l'exercice 2026 et a entamé le nouvel exercice avec un carnet de commandes de 43 milliards de dollars, ce qui laisse présager une forte visibilité des revenus pour les trimestres à venir.

Points forts du rapport

Exercice 2026 complet :

Chiffre d'affaires : 113,5 milliards de dollars (+19 % en glissement annuel), un record pour l'entreprise

Bénéfice par action selon les PCGR : 8,68 dollars (+36 % en glissement annuel)

Bénéfice par action non conforme aux PCGR : 10,30 dollars (+27 % par rapport à l'année précédente)

Flux de trésorerie d'exploitation : 11,2 milliards de dollars (record)

Capital restitué aux actionnaires : 7,5 milliards de dollars

Augmentation de 20 % du dividende et extension de 10 milliards de dollars de l'autorisation de rachat d'actions

Quatrième trimestre de l'exercice 2026 :

Chiffre d'affaires : 33,4 milliards de dollars (+39 % par rapport à l'année précédente), supérieur aux attentes du marché

Bénéfice par action (BPA) selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) : 3,37 dollars (+57 % par rapport à l'année précédente)

Bénéfice par action (BPA) non conforme aux PCGR : 3,89 dollars (+45 % par rapport à l'année précédente), supérieur au consensus

Flux de trésorerie d'exploitation : 4,7 milliards de dollars (record trimestriel)

Groupe Solutions d'infrastructure (ISG) :

Chiffre d'affaires annuel : 60,8 milliards de dollars (+40 % en glissement annuel)

Chiffre d'affaires trimestriel : 19,6 milliards de dollars (+73 % en glissement annuel)

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre pour les serveurs optimisés par l'IA : 9,0 milliards de dollars (+342 % en glissement annuel)

Résultat d'exploitation annuel : 7,1 milliards de dollars (+27 % en glissement annuel)

Groupe Solutions clients (CSG) :

Chiffre d'affaires annuel : 51,0 milliards de dollars (+5 % par rapport à l'année précédente)

Chiffre d'affaires trimestriel : 13,5 milliards de dollars (+14 % par rapport à l'année précédente)

Segment commercial : +16 % par rapport à l'année précédente au quatrième trimestre

Segment grand public : stable par rapport à l'année précédente

Prévisions pour l'exercice 2027 :

Chiffre d'affaires : 138 à 142 milliards de dollars (moyenne de 140 milliards de dollars, +23 % par rapport à l'année précédente)

Bénéfice par action selon les PCGR : 11,52 dollars (+33 % par rapport à l'année précédente)

Bénéfice par action non conforme aux PCGR : 12,90 dollars (+25 % par rapport à l'année précédente)

Chiffre d'affaires des serveurs IA : environ 50 milliards de dollars (+103 % en glissement annuel)

Chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2027 : 34,7 à 35,7 milliards de dollars, bien au-dessus des attentes du marché

Les investisseurs ont réagi positivement, principalement en raison des prévisions ambitieuses mais crédibles pour l'exercice en cours, qui dépassent clairement le consensus du marché. Le doublement prévu du chiffre d'affaires des serveurs IA, qui devrait atteindre environ 50 milliards de dollars, est particulièrement significatif. La forte génération de flux de trésorerie, l'augmentation du dividende et l'élargissement du programme de rachat d'actions viennent encore renforcer la valorisation de l'entreprise. En conséquence, Dell est de plus en plus considéré comme l'un des principaux bénéficiaires du boom mondial des investissements dans les infrastructures d'IA.

Graphique de l'action Dell (D1)

L'action Dell a progressé de près de 12 % aujourd'hui, et le graphique montre une formation potentiellement haussière ressemblant à un motif tête-épaules inversé.