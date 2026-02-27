Le S&P 500 et le Nasdaq 100 attendus en nette baisse avant l’inflation

Points clés Les futures du Dow Jones chutent de 0,7%

Le S&P 500 et le Nasdaq 100 perdent 0,6%

Nvidia pèse lourdement sur le secteur technologique

Netflix bondit après renoncement sur Warner

L’indice des prix à la production attendu

Les contrats à terme américains reculent nettement vendredi, laissant présager une fin de semaine difficile à Wall Street. Les valeurs technologiques restent sous pression, tandis que les investisseurs attendent des données clés sur l’inflation. 📉 Des futures en forte baisse À 13h00: Dow Jones : -364 points (-0,7%)

S&P 500 : -39 points (-0,6%)

Nasdaq 100 : -155 points (-0,6%) La séance précédente s’était déjà soldée par une clôture mitigée : S&P 500 : -0,5%

Nasdaq Composite : -1,2%

Dow Jones : +0,1% Sur le mois, le Nasdaq accuse une baisse de 2,5%, pénalisé par les valeurs technologiques, tandis que le S&P 500 cède 0,4%. À l’inverse, le Dow Jones progresse de 1,2%, profitant d’une rotation vers des secteurs plus défensifs. 🤖 Nvidia pèse sur le marché Nvidia, désormais l’entreprise la plus valorisée au monde, a chuté de plus de 5% malgré des résultats trimestriels exceptionnels. Les investisseurs ont exprimé des doutes sur : Le niveau de redistribution aux actionnaires

L’augmentation rapide de la trésorerie

Des prises de bénéfices après une forte hausse pré-publication Le titre reste au cœur du récit volatil autour de l’intelligence artificielle, moteur majeur des marchés ces derniers mois. 🎬 Netflix renonce à Warner Netflix bondissait de plus de 6% en pré-séance après avoir annoncé qu’il ne relèverait pas son offre pour Warner Bros Discovery. Warner a jugé supérieure l’offre améliorée de Paramount Skydance à 31 dollars par action. Netflix estime que s’aligner sur cette proposition ne serait plus « financièrement attractif ». En cas d’échec de l’opération, Netflix pourrait percevoir 2,8 milliards de dollars d’indemnité de rupture. Cette décision pourrait marquer la fin d’une des plus importantes batailles d’acquisition récentes dans le secteur des médias. 📊 Autres mouvements marquants Block : +18% après l’annonce de la suppression de plus de 4 000 emplois dans le cadre d’une restructuration axée sur l’IA.

CoreWeave : -10% après une perte plus importante que prévu et des dépenses d’investissement en hausse.

Salesforce : en hausse malgré des prévisions annuelles décevantes, les résultats étant jugés « moins pires que redouté » par les analystes. 📈 Inflation : l’indice PPI attendu Les investisseurs attendent la publication de l’indice des prix à la production (PPI) de janvier. Les attentes : PPI global : +0,3% (mensuel)

PPI de base : +0,3% Ces données donneront un signal supplémentaire sur la trajectoire de l’inflation. Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré s’attendre à plusieurs baisses de taux en 2026, tout en soulignant la nécessité de rester prudent afin d’éviter une surchauffe économique. « J’ai une certaine confiance que les taux peuvent baisser plusieurs fois de plus cette année », a-t-il indiqué, tout en précisant qu’il fallait des preuves claires d’un retour durable vers l’objectif de 2%. ❓ FAQ Pourquoi les futures américains chutent-ils ?

La pression sur les valeurs technologiques, notamment Nvidia, et l’attente des données d’inflation pèsent sur le sentiment. Les résultats de Nvidia sont-ils mauvais ?

Non, ils sont solides, mais les investisseurs s’inquiètent de la redistribution aux actionnaires et prennent des bénéfices. Pourquoi Netflix monte-t-il ?

Le groupe renonce à surenchérir sur Warner, évitant une opération jugée trop coûteuse. Quel est l’enjeu du PPI ?

Il s’agit d’un indicateur clé de l’inflation de gros, susceptible d’influencer la politique monétaire de la Fed. La Fed prévoit-elle des baisses de taux ?

Oui, mais les responsables restent prudents tant que l’inflation ne converge pas clairement vers 2%.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."