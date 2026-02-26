Les actions US chutent malgré les bonnes nouvelles de Nvidia

Il n'est jamais de bon augure que les marchés réagissent négativement à de bonnes nouvelles, mais c'est précisément ce qui s'est produit jeudi. Le Nasdaq a reculé de 1,5 %, pénalisé par les « Magnificent 7 ». Nvidia a perdu plus de 4,5 % aujourd'hui, et 200 milliards de dollars ont été effacés de sa capitalisation boursière, car ses résultats étaient tout simplement trop bons.

L'historique de Nvidia en matière de faible réaction aux résultats

Nvidia n'est pas étrangère à la chute du cours de son action après la publication de ses résultats. Il y a un an, celui-ci avait chuté de plus de 8 %, ce qui représente la plus forte baisse jamais enregistrée après la publication des résultats. Cependant, avant la publication de ses résultats, on espérait que des revenus massifs et des prévisions très solides apaiseraient les marchés et calmeraient même les craintes concernant le commerce de l'IA. Cela n'a pas été le cas. Bien que Nvidia ait tenté de calmer les inquiétudes concernant la demande en IA hier soir, par exemple en affirmant que la demande des entreprises pour les agents IA était en forte hausse, cela n'a pas suffi.

Les « Maleficent 7 »

Parmi les autres victimes de la chute d'aujourd'hui, on trouve Broadcom, Amazon, Google et Tesla, les « Magnificent 7 » devenant les « Maleficent 7 ». À elles toutes, ces entreprises ont perdu près de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis le début de la journée. Nvidia reste l'entreprise la plus valorisée au monde, mais Apple la talonne et se rapproche de la première place après la réaction d'aujourd'hui aux résultats financiers de Nvidia.

Les investisseurs délaissent les technologies américaines et les valeurs défensives

L'ambiance a changé pour les valeurs technologiques, comme en témoigne l'évolution des cours aujourd'hui. Le secteur technologique du S&P 500 a perdu plus de 2 % jusqu'à présent, suivi par les communications et les matériaux. Les secteurs les plus performants sont la finance, l'énergie et l'immobilier.

Il est intéressant de noter que les secteurs généralement défensifs du marché boursier, tels que les biens de consommation courante et les services publics, ne réagissent pas à la hausse, ce qui suggère que la vente massive n'est pas liée à une rotation vers les valeurs défensives, mais plutôt au fait que les investisseurs se détournent des valeurs technologiques.

Rotation du secteur technologique : les valeurs logicielles font une pause

Il est intéressant de noter que les valeurs logicielles, qui ont été durement touchées par la crainte de l'IA, sont aujourd'hui dans le vert et échappent au pire de la vente massive. IBM, Gartner, GoDaddy, Applovin et ServiceNow sont tous en hausse. Cela suggère qu'il y a une rotation au sein du secteur technologique. Les actions du secteur des logiciels ont fortement chuté ces dernières semaines, tandis que les semi-conducteurs ont été épargnés. Cette tendance s'inverse désormais, alors que les craintes grandissent quant à la capacité des hyperscalers à maintenir leurs niveaux actuels de dépenses d'investissement.

Cela suggère deux choses : l'IA est un thème dominant cette année, mais pas pour des raisons positives. Deuxièmement, l'ensemble du secteur technologique est menacé par une vague de ventes, car l'IA fait une percée plus importante dans l'économie mondiale. Le marché nous indique qu'il n'est pas prêt à racheter des titres liés à l'IA, même si de nombreuses actions technologiques, y compris celles des Magnificent 7, sont désormais moins chères en termes de ratio cours/bénéfice que l'ensemble du S&P 500.

Le marché des gilts anticipe la victoire du Parti travailliste aux élections partielles de Gorton et Denton

Les événements à Cuba alimentent également l'aversion au risque ce jeudi, et les obligations souveraines font l'objet d'une demande soutenue. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont en tête. La demande pour les obligations britanniques pourrait ne pas durer, selon le résultat des élections partielles de Gorton et Denton. Le vote a lieu aujourd'hui, et les résultats seront connus plus tard dans la soirée ou demain matin.

Il s'agit d'une course à trois entre le Parti travailliste, les Verts et le Parti réformiste, qui est également considérée comme un référendum sur le mandat de Kier Starmer. Si le Parti travailliste perd le siège autrefois sûr de Gorton et Denton, Kier Starmer sera-t-il contraint de céder la place à un Premier ministre plus radicalement de gauche ?

Beaucoup de choses dépendent de ces résultats, et la livre sterling est en baisse jeudi, devenant la devise la plus faible du G10.

La livre sterling pourrait souffrir davantage si la défaite du Parti travailliste entraîne un changement de Premier ministre, ce qui pourrait également peser sur les gilts à l'approche de la fin de la semaine. Les obligations et la livre sterling nous envoient aujourd'hui des signaux mitigés. Le fait que les gilts britanniques soient les plus performants au niveau mondial aujourd'hui pourrait indiquer que le marché table sur une victoire du Parti travailliste, même si celle-ci est mince.