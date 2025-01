Delta Air Lines dépasse ses prévisions pour le quatrième trimestre et prévoit une très forte croissance en 2025 grâce à la demande de voyages haut de gamme.

Delta Air Lines Inc. (DAL) a publié son rapport sur les résultats du T4 2024 aujourd'hui avant l'ouverture du marché, avec des actions en hausse de 6% dans les échanges de pré-marché, car les résultats ont dépassé les attentes des analystes, grâce à une demande robuste de voyages internationaux et d'affaires. La performance de l'action reflète la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance du transporteur, en particulier dans les segments de voyage haut de gamme. La surprise implicite des résultats a été positive, le bénéfice par action dépassant les estimations de 5,1 %. Delta a enregistré de très bons résultats au quatrième trimestre, notamment dans les segments des voyages internationaux et des voyages d'affaires, tandis que sa stratégie en matière de produits haut de gamme continue de porter ses fruits. La société a bénéficié d'une augmentation des ventes de voyages d'affaires et d'une croissance significative des revenus des partenariats de cartes de crédit. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Résultats de Delta pour le quatrième trimestre 2024 : Revenus : 14,44 milliards de dollars vs 14,16 milliards de dollars attendus (+5,7% en glissement annuel).

Bénéfice par action ajusté : 1,85 $ vs 1,76 $ attendu (1,28 $ en glissement annuel).

Revenus passagers : 12,82 milliards de dollars (+5,3% en glissement annuel)

Revenus du fret : 249 millions de dollars (+32% en glissement annuel)

Résultat net ajusté : 1,20 milliard de dollars (+46% en glissement annuel)

Taux de remplissage : 84 % (stable en glissement annuel) Bénéfices par rapport aux estimations. Source : Bloomberg Performance sectorielle : Ventes de voyages d'affaires : +10% en glissement annuel (tiré par la technologie et les services financiers).

Chiffre d'affaires des voyages internationaux : +6% en glissement annuel

Recettes de la cabine Premium : Dépassement de 6 points de pourcentage par rapport à la cabine principale

Recettes des partenariats American Express : 2 milliards de dollars (+14 % en glissement annuel)

Miles de sièges disponibles : 72,04 milliards (+5,2 % en glissement annuel). Mise à jour des perspectives pour le 1er trimestre et l'année 2025 : Croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre : Attendue de 7 % à 9 % en glissement annuel.

Prévisions de BPA pour le 1er trimestre : 0,70 $ à 1,00 $.

Marge d'exploitation du 1er trimestre : Marge d'exploitation : attendue entre 6% et 8%

Bénéfice par action pour l'ensemble de l'année 2025 : Prévu à plus de 7,35

Flux de trésorerie disponible : Prévisions supérieures à 4 milliards de dollars pour 2025

Participation des salariés aux bénéfices : 1,4 milliard de dollars à distribuer en février La compagnie aérienne, qui est le premier grand transporteur américain à publier ses résultats cette saison, est confrontée à des conditions favorables dans le secteur à l'aube de 2025. Le PDG Ed Bastian a déclaré que l'équilibre entre l'offre et la demande est « aussi bon que je me souvienne de l'avoir jamais été ». L'accent stratégique mis par la compagnie sur les produits haut de gamme semble opportun : environ 85 % des nouveaux sièges prévus pour 2025 seront des offres haut de gamme, ciblant en particulier les voyageurs du millénaire qui dépensent de plus en plus d'argent pour les voyages en avion. Malgré les ajustements saisonniers des tarifs en début d'année, les prix des billets intérieurs restent supérieurs d'environ 12 % à ceux de l'année précédente, selon Hopper Inc. ce qui laisse présager une bonne tenue des prix au moins jusqu'au milieu de l'année 2025. L'action Delta a enregistré des performances remarquables au cours de l'année écoulée, avec une hausse de 46 %, contre 24 % pour l'indice S&P 500. Cette surperformance reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de la compagnie aérienne axée sur les primes et dans sa capacité à tirer parti des tendances fortes de la demande de voyages. Le cours de l'action dans les échanges de pré-marché s'approche du plus haut de novembre de 65,87 $, un niveau clé qui coïncide également avec un point de gap-up en décembre, lorsque le cours a fait un bond de 2 % à l'ouverture. Le RSI indique une divergence haussière, tandis que le MACD est sur le point d'effectuer un croisement haussier, ce qui suggère une dynamique haussière potentielle si la résistance est franchie. Source : xStation

