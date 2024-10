Des entrées record dans les ETF depuis le mois de juin. Qu'est-ce que cela signifie pour le cours du bitcoin ? 🎯

Le bitcoin a terminé la journée d'hier avec un gain de 5,20 %, atteignant 66 080 dollars. Cette hausse n'a pas été alimentée par un catalyseur unique, mais plutôt par un sentiment positif sur le marché boursier. L'indice américain SP500 a atteint un nouveau record historique et les contrats CFD US500 ont franchi le seuil des 5 900 points.

Les gains dynamiques sur le marché des crypto-monnaies ont également été alimentés par des entrées nettes record dans les ETF, totalisant 551 millions de dollars pour la seule journée d'hier. Il s'agit du dixième plus grand afflux net jamais enregistré, le précédent record de 886 millions de dollars ayant été atteint le 4 juin 2024. Il s'agit également du premier mouvement significatif depuis des mois, après l'accalmie de l'été.





Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant les 10 plus grandes et plus petites entrées quotidiennes dans les ETF spot Bitcoin historiquement. Si l'on exclut les hausses rapides de février et mars, les entrées les plus importantes dans les ETF ont généralement coïncidé avec des pics de prix locaux. Toutefois, il convient de noter que cela s'est produit au cours d'une période de consolidation de plusieurs mois du cours du bitcoin. Si le cours du bitcoin se rétablit à la hausse et redevient un marché haussier, nous pourrions assister à une répétition de la situation observée en février et en mars de cette année. Toutefois, si le cours du bitcoin reste dans une phase de consolidation, les entrées record actuelles des ETF pourraient même suggérer l'existence d'un sommet local.





Dans ce contexte, il est utile d'examiner les flux cumulés des ETF au comptant au cours des 20 derniers jours. Dans ce cas, les creux locaux tendent à constituer un point de référence plus fiable. Si les flux nets tombent autour de zéro ou en dessous, cela peut indiquer un creux local dans le prix du bitcoin. Au cours de l'été, nous sommes restés constamment autour de ce niveau. L'absence de sorties significatives des ETF indique également que les investisseurs ne sont pas encore prêts à vendre et que le marché est actuellement dominé par des investisseurs à long terme qui accumulent des bitcoins. La récente et lente augmentation des flux nets cumulés, qui ont atteint 2 milliards de dollars, suggère que les capitaux et les liquidités pourraient revenir progressivement sur le marché.





Le bitcoin a interrompu sa croissance près de la limite supérieure de la tendance latérale en place depuis mars de cette année. L'augmentation de la pression à la vente à ces niveaux est compréhensible, et une nouvelle correction est possible. Toutefois, si les haussiers parviennent à dépasser cette ligne de façon permanente, nous pouvons nous attendre à de nouveaux gains en direction de 69 000 à 71 000 dollars. Ce scénario devrait également s'accompagner de nouveaux flux positifs dans les ETF.



Source: xStation 5