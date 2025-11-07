Points clés Les augmentations de prix de TSMC concernent les puces destinées à Apple, Samsung et d’autres fabricants Android.

La hausse des coûts de production pourrait se traduire par des prix plus élevés pour les smartphones et ordinateurs haut de gamme ou par des marges plus faibles pour les fabricants d’appareils.

Pour TSMC, ces augmentations signifient des revenus plus élevés et une potentielle amélioration des marges, grâce à sa position dominante sur le marché des puces avancées.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a annoncé une augmentation de 8 à 10 % des prix de ses processeurs les plus avancés à compter de 2026. Ces hausses concerneront les puces utilisées dans les smartphones haut de gamme, les ordinateurs haute performance et les systèmes d’intelligence artificielle, incluant les processeurs Apple et les puces clés des principaux fabricants Android. La plus forte augmentation concerne le nouveau procédé de production en 2 nanomètres, destiné aux appareils de nouvelle génération. La hausse des coûts est liée aux investissements massifs de TSMC dans ses usines et équipements avancés nécessaires à la fabrication de ces puces. Les fabricants de smartphones et d’ordinateurs devront décider s’ils absorbent ces coûts supplémentaires dans leurs marges ou s’ils les répercutent sur les consommateurs, ce qui pourrait impacter le prix des nouveaux appareils. Apple prévoit d’utiliser les processeurs 2 nm uniquement dans certains modèles d’iPhone 18, ce qui indique que les coûts pourraient limiter la disponibilité de cette technologie sur l’ensemble de la gamme. Des défis similaires sont attendus pour Samsung, Qualcomm et MediaTek, ce qui pourrait entraîner des prix plus élevés pour les smartphones Android haut de gamme en 2026. Ces augmentations de prix ont également des implications financières pour TSMC. Des puces plus chères contribueront à la croissance du chiffre d’affaires, et grâce à sa position dominante sur le marché, l’entreprise peut maintenir ou améliorer sa rentabilité malgré la hausse des coûts de production. Les clients de TSMC devront décider de répercuter ces coûts sur les consommateurs ou de réduire leurs propres marges, ce qui influencera les prix des appareils ou la rentabilité des fabricants de matériel. À plus long terme, la politique tarifaire de TSMC reflète une tendance plus large dans l’industrie : la production de puces avancées devient plus coûteuse, tandis que l’entreprise profite d’une demande croissante en puces pour l’IA et les applications haute performance, renforçant ainsi sa position financière et sur le marché. Source: xStation5

