L’ EURUSD s’apprécie fortement , porté par des anticipations de politique monétaire plus accommodante en 2026

Le dollar se replie nettement , pénalisé par un changement de narration sur la Fed

📉 Confiance des consommateurs : signal d’alerte

La publication de l’indice de confiance du Conference Board a constitué une nette déception. L’indicateur ressort à 84,5, très en dessous des attentes du marché (91) et en forte baisse par rapport au mois précédent (89,1). Il s’agit d’un signal clair de dégradation du sentiment des ménages américains, alors même que le marché restait relativement confiant dans la résilience de la demande intérieure.

Historiquement, de telles baisses de la confiance précèdent souvent un ralentissement plus visible de la consommation, surtout lorsque le marché du travail commence à se normaliser. Pour la Fed, ces chiffres renforcent l’idée que le durcissement monétaire passé continue de produire ses effets avec un décalage.

🏭 Richmond Fed : activité toujours sous pression

L’indice composite de la Fed de Richmond ressort à -6, légèrement en dessous des attentes, mais en amélioration marginale par rapport au mois précédent. Le message reste néanmoins le même : l’activité manufacturière régionale demeure en zone de contraction.

Pris isolément, cet indicateur n’est pas déterminant. Mais combiné à la chute de la confiance des consommateurs, il alimente une lecture plus prudente de la dynamique économique américaine en ce début d’année.

💵 Dollar : changement de régime en vue ?

La réaction du marché des changes a été immédiate. Le dollar américain se replie nettement, reflétant un ajustement des anticipations de politique monétaire. Les investisseurs commencent à intégrer un scénario dans lequel la Fed pourrait être plus accommodante en 2026 que ce qui était envisagé jusqu’à récemment.

Cette évolution est amplifiée par les spéculations autour de la succession de Jerome Powell. Les marchés attribuent désormais près de 50 % de probabilité à la nomination de Rick Rieder (BlackRock) à la tête de la Fed. Connu pour ses positions relativement dovish et sa lecture pragmatique de l’inflation, un tel scénario renforcerait l’idée d’un “Fed put” plus explicite à moyen terme.

💶 EURUSD : accélération haussière

Dans ce contexte, l’EURUSD s’apprécie fortement, profitant à la fois de la faiblesse du billet vert et d’un différentiel de narration monétaire qui devient moins défavorable à l’euro. Le mouvement est davantage lié à une revalorisation du dollar à la baisse qu’à une amélioration spécifique des fondamentaux européens.

Si cette dynamique se poursuit, la paire pourrait entrer dans une phase de rééquilibrage plus durable, surtout si d’autres indicateurs américains venaient confirmer un ralentissement progressif de l’économie.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le Conference Board est-il important ?

Il reflète directement le sentiment des ménages, clé pour anticiper la consommation et la croissance.

La baisse de la confiance est-elle inquiétante ?

Oui, surtout lorsqu’elle est aussi marquée et inattendue.

Pourquoi le dollar réagit-il si fortement ?

Parce que le marché ajuste ses anticipations de taux et de leadership à la Fed.

Qui est Rick Rieder ?

Un dirigeant de BlackRock, perçu comme relativement dovish sur la politique monétaire.

L’EURUSD peut-il continuer à monter ?

Oui, si la faiblesse du dollar se confirme et si la Fed adopte un ton plus accommodant.