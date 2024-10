Dollar Tree plonge après des résultats 2Q24/25 plus faibles 📉

Dollar Tree a déçu le marché aujourd'hui, tant par ses résultats pour le trimestre précédent que par ses prévisions pour l'ensemble de l'année fiscale. L'entreprise a atteint aujourd'hui son plus bas niveau de mars 2020, lorsque l'action a été poussée à la baisse par l'apparition de la pandémie de COVID-19. L'entreprise a perdu près de 20 % aujourd'hui et plus de 53 % depuis le début de l'année. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La société a déclaré des revenus de 7,37 milliards de dollars, marquant ainsi le deuxième trimestre consécutif de tendance à la baisse des ventes. En glissement annuel, les revenus ont réussi à s'améliorer légèrement (de 0,7 %), mais la comparaison avec le taux de croissance de l'année précédente (+6,9 % en glissement annuel) est décevante, d'autant plus que le consensus du marché tablait sur une croissance des revenus de +1,45 %. Le segment Family Dollar a enregistré des résultats médiocres, avec des ventes en baisse de -4% a/a. De plus, l'entreprise y a également enregistré une baisse de 0,1% des ventes comparables, bien que dans ce cas il s'agisse d'une baisse inférieure aux prévisions. Bien que la société ait amélioré sa marge bénéficiaire brute à 30 % (contre 29,2 % un an plus tôt), cette amélioration était conforme aux attentes du marché, ce qui n'a pas aidé le cours de l'action de la société. L'augmentation de la marge brute est principalement due à la baisse des coûts de transport, mais elle a été affaiblie par la hausse des coûts de location et des coûts de distribution dans le segment Family Dollar. La plus grande déception concerne le bénéfice par action, qui est tombé à 0,67 $ (contre une augmentation attendue de 1,05 $).

Outre la détérioration de la rentabilité, la société a fortement réduit ses perspectives pour le trimestre à venir. Dollar Tree prévoit un chiffre d'affaires de 7,4 à 7,6 milliards de dollars au troisième trimestre (moyenne : 7,5 milliards de dollars), contre des prévisions de 7,6 milliards de dollars. Au niveau du BPA, la société prévoit 1,05 à 1,15 $ (moyenne : 1,1 $) contre des prévisions de 1,32 $. Ces prévisions sont impactées par la mise à jour des hypothèses concernant les coûts liés à l'acquisition et à la réouverture des 99 Cents Only Stores, ainsi que par l'augmentation de la dépréciation et de l'amortissement tout au long de l'exercice 2024/25. RÉSULTATS DU 2Q24/25 BPA ajusté 0,67 $ contre 0,91 $ a/a, estimation 1,05 $. BPA 0,62 $ contre 0,91 $ a/a

Chiffre d'affaires comparable d'Enterprise +0,7% vs. +6,9% a/a, estimation +1,45%. Chiffre d'affaires comparable de Family Dollar -0,1%, estimation -0,21%. Ventes comparables du segment Dollar Tree +1,3% contre +7,8% a/a, estimation +2,89%.

Chiffre d'affaires net 7,37 milliards de dollars, +0,7% a/a Chiffre d'affaires net de Dollar Tree 4,07 milliards de dollars, +5% a/a, estimation 4,16 milliards de dollars Chiffre d'affaires net de Family Dollar 3,31 milliards de dollars, -4% a/a, estimation 3,35 milliards de dollars.

Marge bénéficiaire brute 30% vs 29,2% a/a, estimation 29,9%. Marge brute de Dollar Tree 34,2% contre 33,4% a/a, estimation 34,1%. Marge brute de Family Dollar 24,9%, estimation 24,6%.

Nombre total d'établissements 16 388, -0,5% a/a, estimation 16 374 Emplacements Dollar Tree 8 627, +5,5% a/a, estimation 8 294 Emplacements Family Dollar 7 761, -6,5% a/a, estimation 8 071

Bien que les résultats de l'entreprise restent décevants et les prévisions pour les périodes futures inférieures aux attentes, la réaction des marchés semble donc légèrement exagérée, si l'on considère les valeurs des indicateurs fondamentaux de l'entreprise et qu'on les compare à la période de mars 2020, lorsque l'entreprise se négociait à des niveaux similaires. Par rapport à cette période, les revenus ont augmenté de 17 % et le bénéfice brut de 13 %. Le bénéfice d'exploitation plus faible, en baisse de 65 % par rapport à cette période, peut susciter des inquiétudes, mais il s'agit probablement d'un problème ponctuel pour l'entreprise. En termes de ratios fondamentaux, la société se négocie à des valeurs plus favorables sur chacun de ses ratios clés basés sur les prix que pendant la décote de Covid (P/E : 12,5x contre 16,3x ; P/BV 1,92x contre 2,82x ; P/S 0,5x contre 0,76x ; P/CF 5,19x contre 8,28). En seulement deux semaines, la société a perdu plus de 31 % de sa capitalisation boursière. Source : xStation

