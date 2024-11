Une annonce choc sur les réseaux sociaux Le président élu Donald Trump a annoncé lundi soir sur Truth Social son intention d’imposer de nouveaux droits de douane massifs sur le Mexique, le Canada et la Chine dès son entrée en fonction le 20 janvier. Il prévoit une taxe de 25% sur tous les produits venant du Mexique et du Canada et une taxe supplémentaire de 10% sur les importations chinoises. Trump justifie ces mesures par la lutte contre l’immigration illégale et l’arrivée de fentanyl aux États-Unis. Il a déclaré que ces taxes resteraient en place "jusqu’à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrés illégaux cessent cette invasion de notre pays". Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des impacts économiques majeurs à prévoir Ces taxes pourraient entraîner une augmentation significative des prix pour des produits de consommation courante, comme le carburant et les automobiles. Le Mexique, la Chine et le Canada sont les trois principaux fournisseurs des États-Unis, le plus grand importateur de biens au monde. Si ces menaces devenaient réalité, les économies canadienne et mexicaine seraient particulièrement affectées, tout comme l’accord commercial signé en 2020, largement négocié par Trump lui-même et prévu pour une révision en 2026. Une cible particulière : la Chine et le fentanyl Trump a également dénoncé la Chine pour son rôle présumé dans l’envoi de fentanyl aux États-Unis. Il a affirmé avoir "eu de nombreuses discussions avec la Chine" à ce sujet, sans obtenir de résultat. Selon lui, une taxe additionnelle de 10% s’appliquerait à tous les produits chinois tant que ce problème ne serait pas résolu. En 2024, les saisies de fentanyl à la frontière américaine ont atteint environ 21 900 livres (près de 12 247 kilogrammes), contre 2 545 livres (1 154 kilogrammes) en 2019, sous la présidence de Trump. Des critiques sur la fiabilité des menaces Il reste à voir si Trump mettra réellement en œuvre ces menaces ou s’il les utilise comme outil de négociation avant son entrée en fonction. Certains experts estiment que les droits de douane servent avant tout de levier stratégique pour obtenir des concessions, comme l’a écrit Scott Bessent, son candidat au poste de secrétaire au Trésor, dans une tribune publiée récemment. Source : CBS News

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."